En honor a Manu: Los Spurs retirarán la camiseta número 20 que supo ser del bahiense

San Antonio Spurs confirmó hoy que retirará la camiseta número 20 que hasta la última temporada utilizó el argentino Emanuel "Manu" Ginóbili, durante un encuentro se disputará en marzo del año próximo.

El homenaje se llevará a cabo el 28 de marzo de 2019, en el partido ante Cleveland Cavaliers, como local, informó la página oficial del club en un comunicado.

The San Antonio Spurs today announced that they will retire Manu Ginobili’s No. 20 jersey on Thursday, March 28 when the Silver and Black host the Cleveland Cavaliers at 7:30pm CT. #GraciasManu



