“Ni antes éramos los peores ni ahora somos los mejores”

El volante, que marcó un gol en la victoria contra Banfield el pasado domingo, aseguró que no deben relajarse para seguir sumando puntos

Por LAUTARO SEGURA

lsegura@eldia.com

Luego de varias semanas complicadas para el plantel de Estudiantes por no poder conseguir buenos resultados, los últimos tres encuentros (sumó siete unidades de nueve posibles) trajeron tranquilidad. Fernando Zuqui, que fue titular en los triunfos ante Newell’s y Banfield, habló con este medio y contó que puertas para adentro buscaban no volverse locos cuando los resultados no se estaban dando porque creían en ellos mismos y en la forma en que venían trabajando.

“Nosotros sabíamos que de la manera que estábamos trabajando y de la forma que se brinda todo este plantel iban a llegar los buenos resultados. No nos teníamos que volver locos. Tenemos jugadores con mucha experiencia y tratamos de tranquilizar a los más chicos en los momentos que las cosas no salen como uno quiere”, comenzó indicando el mendocino.

Al ser consultado porqué fue lo que cambió para que el equipo vuelve a lograr buenos resultados, respondió: “Sabíamos que no nos teníamos que volvernos locos, sabíamos la forma de trabajo que debíamos mantener. Ahora no tenemos que relajarnos. Hay que seguir trabajando sabiendo que tenemos que dar lo mejor por el compañero y por la institución”, y añadió: “Es un orgullo vestir esta camiseta y tenemos que seguir buscando buenos resultados”

“Ni antes éramos los peores ni ahora los mejores. Somos un equipo que quiere terminar este semestre lo más arriba posible, en donde se merece estar Estudiantes”, prosiguió marcando el mediocampista que, gracias al 4-4-2 que utilizó Leandro Benítez en estos últimos dos encuentros, volvió a jugar como volante por la derecha.

Por otro lado destacó que jugadores que ingresan desde el banco como la Gata están rindiendo de buena manera. “Somos un plantel que todos están capacitados para jugar y los que entran desde el banco lo hacen muy bien. Gastón (Fernández) está muy bien, por ejemplo. Al que le toque jugar tiene que dar lo mejor por esta camiseta y tratar de seguir acumulando victorias”, comentó.

El domingo Estudiantes logró un gran triunfo frente a Banfield por 2-0 que le permitió, además de cosechar su segundo triunfo al hilo, volver a sumar tres puntos como visitante después de seis meses (la última vez había sido en abril contra Patronato). El mendocino analizó el partido y aseguró que fueron los justos ganadores.

“Era un rival complicado, más de visitante, y necesitábamos ganar. Trabajamos en la semana un partido que sabíamos que iba a ser duro y difícil. Supimos aprovechar las pelotas que tuvimos y convertirlas. Después hicimos un gran partido y nos quedamos con un gran triunfo”, comenzó analizando Zuqui.

“La verdad que era un partido complicado, que iba a ser muy trabado en mitad de cancha, y sabíamos que las situaciones que tuviéramos las teníamos que tratar de convertir. Banfield es un equipo con muchos jugadores de jerarquía y tratamos de jugar un partido inteligente a la hora de defender y, al atacar, buscamos sacar diferencias con las armas que tenemos de mitad de cancha hacia adelante”.

Ante la consulta sí cree que lo jugaron con inteligencia al encuentro en el Florencio Sola y por eso lo ganaron, contestó: “Para mí si. Sabemos que cada partido para nosotros es una final y tenemos que jugarlo de esa forma. Contra Banfield entendimos el partido que teníamos que jugar y fue merecida la victoria”.

VOLVIÓ A INFLAR LA RED

Cuando el partido se moría, y con un Estudiantes que apostaba al contragolpe, Zuqui pudo sentenciar la historia marcando el 2-0. Él mismo se encargó de contar cómo fue: “Se dio en una jugada que se desempeñó de izquierda hace derecha. Cuando voy a pegarle de zurda me tocan de atrás y la agarro mordida. Pero la pelota quedó ahí en el área, trato de anticipar a toda la defensa, y por suerte entró”, y cerró: “Sirvió para aumentar la diferencia y terminar el partido más tranquilos”.