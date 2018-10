Jimena Barón y un mensaje liberador: "¿Qué nos van a venir a decir cómo vestirnos?"

La actriz y cantante lanzó otro fuerte mensaje a través de sus redes sociales



Con la llegada del calor, Jimena Barón publicó una postal en sus redes sociales vistiendo un short que decidió acompañar con un fuerte mensaje.

"Ya pues. Hace calor y pinta el short y un cuerpo es solo un cuerpo y es tuyo. Ponete lo que quieras, Mabel", lanzó la actriz y cantante.

Con mucha positividad, Barón siguió: "Solo te pido que salgas a la calle desfilando tipo Beyonce. Eso genera un efecto imán energético automático".

Y cuestionó: "¿Qué pedo nos van a venir a decir cómo vestirnos cuando somos madres o cuando ya somos esposas, o cuando estamos grandes o gordas, o flacas? ¿Qué carajos?".

"De verdad, es solo una cuestión de actitud. Créete mil, porque lo sos, no hay otra como vos y si vos no lo crees no se lo vas a poder hacer creer a nadie. Ámate así, como hayas amanecido hoy y go girl (vamos, mujer). Al que no le guste, que se cruce de verdad. Lo dudo (después me contás)", cerró.