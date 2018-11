Pachano quebrado: “No me quiero ir tan rápido”

El coreógrafo se sentó en lo de Pampita que, acostumbrada a hacer llorar a sus invitados, le hizo hablar de su enfermedad

| Publicado en Edición Impresa

Pampita hace todo por el rating: su nueva costumbre en “Pampita Íntima” es llevar invitados y hacerlos llorar, y volvió a conseguirlo con Aníbal Pachano. Afectado por un cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro, Pachano sigue en un estado delicado después de haber estado muy grave el año pasado y de haber sido operado. En las últimas horas se lo vio muy conmovido, transitando esa dura enfermedad.

Su costado más personal se pudo ver al desnudo en la entrevista. “A veces la emoción me puede. Y en este momento me puede más porque siento que no sé cuánto me queda y lo quiero transitar maravillosamente”, dijo allí el coreógrafo. “Es un aprendizaje de día a día, es difícil porque no todo lo que uno vive es lo que muestra”, afirmó el ex jurado del Bailando, entre lágrimas.

“En esta última etapa me siento más preocupado, me gustaría que la vida me diera todo lo que no me dio”, señaló Pachano. La conductora de “Pampita Íntima” estuvo rápida de reflejos y le preguntó: “¿Pero qué te falta?”.

“No me faltó nada, pero es esa cosa de decir ‘no me quiero ir tan rápido’ y aprender que me puedo ir rápido y convivir con eso. También es lo más lindo que estoy aprendiendo en este momento, a estar solo. Siempre digo que uno viene solo y se va solo. Y hoy tengo miedo de irme solo…”, le contestó él.

Pachano analizó estos durísimos meses que le tocan vivir de esta manera: “Tener una enfermedad terminal te conecta con un punto muy distinto. Y mirá que yo soy un tipo que le pone garra y todo el tiempo salí a flote”, manifestó el coreógrafo.

La modelo le preguntó también qué cree él que hay después de la vida, y Pachano contestó: “Ojalá que haya algo donde uno pueda estar. Pero si no, quiero que lo más lindo que me pase es el recuerdo, que la gente me recuerde bien. Eso es importante. Que no me olviden, eso me da mucho miedo, porque es una soledad y uno no sabe qué es”. Y agregó: “Espero que pase rápido cuando me vaya, que no sea largo ni sufrir, porque no me gustaría por mi familia”.