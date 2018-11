“El hincha está enojado y lo entendemos, tenemos que revertir la situación”

El delantero albiazul realizó una fuerte autocrítica sobre la caída ante Racing y el momento que atraviesa el equipo. “Yo quiero ganar en todas las canchas. Acá, en Racing y a quien sea, pero hay que mejorar y crecer”, dijo

Por FERNANDO ALEGRE

falegre@eldia.com

La derrota frente a Racing Club pegó duro en Gimnasia, por que en la previa había ilusión de ganarle al puntero, y recuperar terreno tras la caída sufrida ante Belgrano, en Córdoba. Y si bien el Lobo mejoró en algunos aspectos en comparación a lo mostrado ante el Pirata, no le alcanzó para detener la marcha del líder de la Súperliga Argentina de Fútbol que le terminó propinando un 3-0 inapelable.

Sin dudas, Santiago Silva, es uno de los referentes importantes que tiene el plantel albiazul. Su voz es muy escuchada puertas para adentro, transmite mucho adentro de la cancha aunque a veces no se le de el gol, y también suele dejar conceptos muy claros más allá del resultado, y si el equipo gana o pierde.

El delantero uruguayo hizo un análisis de lo sucedido el domingo por la tarde en el Estadio del Bosque. “Fuimos superados bien por el rival, eso nos da bronca. Y no podemos desperdiciar tantas situaciones de peligro ante un equipo de jerarquía.Jugamos con un equipo de jerarquía, fue claro y mucho más que nosotros”, comenzó diciendo el futbolista, quien agregó, “creo que la victoria de Racing fue clara. Golpearon cuando tuvieron que hacerlo. Retrocedimos en lo que habíamos mejorado. Tenemos que buscar otras opciones. Hay que seguir mejorando y crecer”.

Si algo tiene el Tanque, es su claridad y sinceridad para decir las cosas, no importa que tan duras sean y no esconde lo que siente. “Yo quiero y busco salir a ganar en todas las canchas, sea quien sea el rival. Ahora viene un rival durísimo, sabemos que va a ser una final y debemos enfocarnos en eso. Tenemos que ser autocríticos y cambiar desde lo actitudinal, hay que tener más ambición en el fútbol, en la vida. Estamos muy dolidos por esta derrota”, expresó.

En cuanto al equipo, comentó, “tenemos bastantes problemas en decisiones, cometemos errores. Equipos como Racing, que vienen punteros y que tienen jerarquía, te matan”, comentó. El futbolista uruguayo dejó sus conceptos sobre la dura caída frente a la Academia.

“HAY QUE MEJORAR”

- ¿Cómo se puede explicar?¿La diferencia estuvo en las áreas básicamente?

- Sí, Habíamos comenzado muy bien en el primer tiempo. Después, ellos marraron un par de chances y nosotros también. Obviamente estamos jugando contra un equipo con jerarquía, que va puntero del campeonato y por algo lo hace, y ellos fueron claros y fueron más que nosotros.

- ¿El resultado se ajusta un poco a lo que pasó o fue excesivo?

- Creo que la victoria de Racing fue clara. Golpearon cuando tuvieron que golpear y nosotros no lo hicimos. Seguimos carentes de chances de gol. Volvimos a retroceder en lo que habíamos mejorado. Hay que seguir trabajando. Hay que buscarle otras opciones. En el caso mío, no he tenido chances de gol en el partido, salvo un cabezazo muy forzado. He retrocedido mucho en la cancha. Pero creo que hay que seguir mejorando y hay que buscar eso que nos está costando desde siempre, que es de tres cuartos de cancha para adelante.

- No se vio una diferencia de tres goles en la cancha.

- Creo que hicimos un primer tiempo bueno. Marramos un par de chances que no fueron tan claras. Pero dentro de la cancha sí se notó la jerarquía del equipo de ellos. Nosotros tenemos bastantes problemas en decisiones, en no cometer errores, en tomar mejor decisiones adentro de la cancha; y un equipo como estos, que viene puntero, con una jerarquía importante en los jugadores, te mata.

- Hablás de involución, ¿más flojo que lo de Belgrano en Córdoba o a ese nivel?

- Creo que hubo un mejor partido. Más allá de que no me tocó estar allá, creo que con Racing hubo más actitud y se intentó. Los primeros 15 minutos presionamos bien, pero bueno, no alcanza.

- Viene San Martín de San Juan, un rival directo, el primero que van a enfrentar en el Bosque. ¿Qué tienen que cambiar de cara a ese partido?

- Buscar más las opciones. Creo que tenemos que conocernos más adentro de la cancha. Es muy difícil de explicar. Yo quiero ganar en todas las canchas. Quiero ganar acá, quiero ganarle a Racing, quiero ganarle a quien sea. Pero hay que mejorar y crecer. Me cuesta mucho tener una autocrítica colectiva, pero hay que mejorar. Esto es así. Hay que tener más ambición en la vida y en el fútbol. Entonces, es un poquito lo que habíamos hablado en la conferencia, hay que cambiar la mentalidad y seguir para adelante y seguir creciendo.

- Cuando se pierde y el equipo necesita puntos todo se vive con tensión. La salida de Oreja es un reflejo de ello y la reacción de algunos plateístas ¿no?.

- Obviamente que nosotros y el hincha, queremos ganar. Con respecto a lo de Oreja, hay que estar más calmado. Hay que saber pensar. Saber que el hincha por ahí está enojado y hay que entenderlo. De la única forma es revertir la situación. Son momentos difíciles, pero hay que saberlos entender. Esto es fútbol y hay que mejorar para buscar un logro, que es ganar.