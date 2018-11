“Usen el fin de semana para irse” afirmó Bullrich

| Publicado en Edición Impresa

“Nuestra recomendación es que usen el fin de semana largo para irse, que se vayan el jueves porque la Ciudad va a estar muy complicada”, fue el consejo de Patricia Bullrich a los porteños, mientras se desarrolle la Cumbre del G-20 durante el 30 de noviembre y el 1 de diciembre.

“Las medidas de seguridad son muy fuertes y las decisiones que vamos a tomar, si existe violencia, van a ser decisiones inmediatas porque no lo vamos a permitir”, afirmó Bullrich, en una entrevista con el canal A24.

Asimismo, Bullrich dijo: “Nosotros estamos totalmente preparados, hace más de un año que estamos trabajando para el G20. Sabemos que en el G-20 se intenta generar espacios de violencia extrema y situaciones de caos y de desborde... por eso aislaremos a los grupos violentos”.

“Por lo general se registran situaciones de caos y de desborde por eso lo que vamos a plantear como estrategia es que en Argentina todos aquellos que quieran manifestar pacíficamente porque tienen una posición política ideológica en contra del G20 lo puedan hacer”, expresó.

Y concluyó: “Vamos a plantear una estrategia de trabajo conjunto para que las organizaciones políticas, sociales o gremiales quieran estar en contra del G20 lo hagan pero que nos permitan aislar a grupos violentos”.

Las palabras de la ministra generaron críticas de inmediato en las redes sociales. De hecho, uno de los que cuestionó sus dichos fue Marcelo Tinelli. “Una divina Pato. Me tengo que quedar a laburar. Te parece que le diga a la gente de @eltreceoficial que esos días no hago el programa? O desde donde te parece hacerlo?? Gran Bs As, interior? Decime porfa, @PatoBullrich”, preguntó el conductor de Showmatch desde su Twitter.

La respuesta de Bullrich no tardó llegar. De hecho, en una nota con Luis Novaresio en radio La Red, le contestó: “Díganle a Tinelli que si va al 13 no va a tener problema.

Y agregó: “Fue una manera general de plantear una situación. Van a haber muchas zonas de restricción”.

Por otra parte, la funcionaria adelantó que el martes, junto a sus pares Hernán Lombardi (Medios) y Guillermo Dietrich (Transporte) van a informar sobre todos los cortes programados para la Ciudad en la semana del 26.