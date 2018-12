Un año signado por los saltos del dólar y el impacto de los cuadernos

Las corridas cambiarias y el regreso al FMI marcaron el período, junto a la investigación de hechos de corrupción que llevaron a funcionarios y empresarios ante la Justicia. El debate por el aborto dividió a la sociedad

Cuando se recuerde en el futuro a este 2018 que se va, uno de los aspectos que difícilmente se pueda soslayar, es el papel que en él tuvo el comportamiento del dólar. Las sucesivas corridas cambiarias que se produjeron desde mayo le impusieron su ritmo al año y tuvieron un fuerte impacto en lo político y en lo económico. Junto con éste, el tema saliente en el año, fue la investigación iniciada a partir de la aparición de unos cuadernos escritos a mano por un chofer del ministerio de Planificación de Julio De Vido, que involucra a una larga lista de políticos y empresarios.

Mientras tanto, si se hace hincapíé en lo social, el tema que se impuso en la agenda del año que termina fue el debate por el aborto, que por primera vez llegó al Congreso y que dividió fuertemente las opiniones en la sociedad.

No fueron los únicos hechos relevantes que dejó este año a la hora del balance. La presidencia de la Argentina de la Cumbre del G20 fue considerada por los analistas como un logro para un gobierno que, por otra parte, volvió a acordar con el Fondo Monetario Internacional para obtener financiamiento hasta el 2019.

Otros indicadores económicos salientes en el año fueron el de una actividad en baja y el del crecimiento de la inflación que, junto con el aumento del dólar, experimentaron marcas récord para los últimos años (ver aparte).

Paralelamente, la aparición de los mencionados cuadernos generó una investigación que motivó un interminable desfile de políticos y empresarios ante la Justicia que no termina.

La investigación develó este año una trama de corrupción pública y privada montada para recaudar al menos 55 millones de dólares en sobornos con obra pública, transporte y concesiones, y se encamina hoy a una etapa de definiciones judiciales.

Con la ex presidenta Cristina Kirchner procesada como cabeza de una asociación ilícita y cohecho, en un escándalo que sacudió a las principales empresas del país, la pesquisa se focaliza ahora en las sospechas por pago de sobornos en concesiones viales y transporte, y en las decisiones que tomarán los tribunales de apelaciones que intervienen en la causa.

La última medida de impacto fue la citación como acusados de Franco y Gianfranco Macri, padre y hermano del presidente Mauricio Macri, y de Eduardo Eurniekián y otra veintena de nuevos empresarios acusados de pago de sobornos.

Además, y vinculado a la adjudicación de obra pública, el juez federal Claudio Bonadio procesó al CEO de Tenaris, Paolo Rocca, en decisiones que fue sumando al procesamiento masivo firmado en septiembre último.

Pero en el caso se dio además otro hecho inédito: una seguidilla de responsables de las principales empresas adjudicatarias de obra pública pisaron los tribunales de Retiro para pedir ser arrepentidos y así evitar ir presos.

El ex ministro de Planificación Julio De Vido, su ex segundo Baratta y otros ex funcionarios, como José María Olazagasti, Rafael Llorens, Nelson Lazarte, y empresarios como Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería, siguen detenidos y procesados.

La causa suma ya medio centenar de procesados, más de 120 citaciones a declaración indagatoria y una decena de detenciones con prisión preventiva desde que, en agosto pasado, quedó detenido el ex chofer de Baratta y autor de los ocho cuadernos, Oscar Centeno, devenido en el primer arrepentido de la causa.

En el orden de lo social, el 2018 será recordado por la llegada al Congreso del debate por el aborto legal, de la mano de un movimiento de mujeres cada vez con más fuerza.

En lo deportivo, la nota saliente la representó la decepcionante actuación argentina en el Mundial de Rusia.

Para los platenses, la muerte d ela elefanta Pelusa y un inesperado terremoto figurarán, sin duda, entre los hechos más recordados.