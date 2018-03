Macri agradeció a Abad por haber actuado siempre "de acuerdo con la ley"

El presidente Mauricio Macri despidió hoy con elogios a Alberto Abad, lo felicitó por haber revertido "un proceso de deterioro avanzado" en la AFIP y le agradeció "haber decidido siempre acuerdo con la ley". "Es una enorme alegría y también una pérdida, es una mezcla", apuntó Macri durante un acto en la Casa Rosada que fue despedida y reconocimiento para Abad, quien renunció a principios de este mes a la conducción de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Abad había asumido al frente de la AFIP en el inicio de la gestión de Cambiemos, en reemplazo de Ricardo Echegaray, titular del ente recaudador en el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. El jefe de Estado recordó que la AFIP es "una institución importante para el funcionamiento del país" y que cuando Abad asumió al frente del organismo recaudador Argentina estaba "muy cerca de una crisis".

Durante el homenaje, Macri le entregó una placa recordatoria al renunciante funcionario en el Salón Blanco de Casa Rosada y le agradeció su aporte al "ordenar la AFIP hacia la dirección correcta", y el haber aceptado el desafío “en un momento muy especial” del país. "Asumimos el gobierno llenos de entusiasmo, pero sabiendo que estábamos muy cerca de una crisis”, dijo, y elogió a Abad por haber regresado "con su equipo" y haberle dado su "impronta y mística" haciendo "cosas trascendentes".

También señaló que a Abad lo conoce desde hace muchos años y sabe que "siempre tuvo una enorme pasión por la Argentina, por el mejoramiento de las instituciones y un enorme compromiso”. “La verdad es que yo siempre me nutrí de esa sabiduría que ha tenido y ha sabido proyectar”, dijo el mandatario, quien encabezó el acto rodeado de su gabinete.

Asimismo, puntualizó que el funcionario saliente gestionó "en tiempo récord" la Reparación Histórica a través Ley de Sinceramiento Fiscal que permitió financiar ese programa de recomposición de haberes a los jubilados. "Pese a la relación que teníamos desde tantos años, me contó que vino (a dirigir la AFIP) no por decisión de él sino de su mujer, quien le dijo 'le diste la mano a tanta gente que no me caía bien y ahora que me cae bien Mauricio no querés aceptar", apuntó por otra parte el jefe del Estado.

Por su parte, Abad dijo estar "conmocionado" porque "es atípico" recibir el reconocimiento de un mandatario, lo agradeció "de todo corazón" y destacó que lo haya convocado para dar "estas últimas batallas" en la función pública. El funcionario también tuvo palabras de agradecimiento para los empleados de la AFIP “que todos los días ponen mística y músculo” y a su familia que “es el espacio donde uno va a reconstruir las heridas, va a retomar fuerzas”.

A la ceremonia de homenaje a Abad asistieron su designado reemplazante Leandro Cuccioli; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne; de Finanzas, Luis Caputo; de Modernización, Andrés Ibarra; de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio: y de Cultura, Pablo Avelluto.

También asistieron el titular del gremio de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, quien dijo en entrevista que venía a ver "a un militante peronista", y el titular del Indec, Jorge Todesca; y el secretario de Culto, Santiago de Estrada, como así también los diputados Eduardo Amadeo y Luciano Laspina.