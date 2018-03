Macri admitió un "rebote" de la inflación y defendió a Aranguren

Dijo que el ministro "dejó su actividad, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas"

El presidente Mauricio Macri reconoció hoy que, "la inflación estos meses, con el último ajuste grande de tarifas, pegó de nuevo un rebote", pero confió en que, "en el segundo semestre, de nuevo se va a ir planchando" hasta "lograr una inflación mucho menor en el 2019".

En declaraciones a la prensa, Macri sostuvo que el Banco Central "tiene la responsabilidad de combatir la inflación y lo está haciendo bien", y aseguró que "no" le preocupa "nada" la intervención de la entidad, mediante la venta de dólares, para frenar la suba de la divisa.

El mandatario destacó la disminución registrada en el índice de pobreza según las estadísticas difundidas esta semana por el INDEC y sostuvo que "para el próximo año" espera "haber sacado a un millón de personas más" de esa situación.

En tanto, respaldó fuertemente al ministro de Energía Juan José Aranguren, al destacar que "dejó su actividad privada, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas", el energético.

En ese marco, sostuvo que, además, por pedido de la Oficina Anticorrupción, el funcionario debió vender las acciones que recibió de Shell al retirarse de la empresa, "en el momento del peor precio del petróleo en los últimos diez años, con lo cual perdió la mitad de su valor".

"Yo no lo escuché a Aranguren, no sé si no se está sacando de contexto lo que dijo pero lo que sí puede decir es lo que hizo Aranguren, que fue dejar su actividad privada, donde le iba muy bien, para hacerse cargo del mayor despelote que dejaron los kirchneristas, que era un país sin energía, que perdía reservas todos los días y con las tarifas por el piso, que nos llevaban cada día a más apagones", aseveró Macri.

Así respondió cuando fue consultado sobre la afirmación realizada ayer por el ministro Aranguren respecto de que mantiene dinero suyo depositado en el exterior y que lo repatriará "a medida que se recupere la confianza" en el país.

En este sentido, al destacar la labor del ministro de Energía, el Presidente dijo que el funcionario dejó su actividad privada, "se hizo cargo de una agenda muy antipática y, por su fuera poco, recibió acciones de la empresa (por la petrolera Shell, en la que se había desempeñado) en Holanda, y tuvo que venderlas, le dijo la Oficina Anticorrupción, en el momento del peor precio en los últimos diez años, a la mitad de los que vale hoy, perdiendo la mitad de lo que había ganado durante toda su vida".

"Esto es lo que hizo Aranguren por los argentinos, para trabajar por todos los argentinos", subrayó el mandatario al salir al cruce de las críticas que el funcionario recibió por haber dicho que su decisión de mantener en fondos suyos en el exterior "tiene que ver con la confianza que hemos perdido en la Argentina”.

En este sentido, Macri señaló que el dinero que obtuvo Aranguren por la venta de las acciones que había recibido de Shell al retirarse de la empresa para iniciar su función pública es el que "quedó allá" y dijo que lo traerá "en el momento que a él le parezca apropiado".

No obstante, el mandatario señaló que, incluso, el funcionario debe "tener cuidado" en el momento que traiga estos fondos al país "de no invertir en algo" en lo que pueda incurrir en un conflicto de intereses, en el marco de "esta nueva Argentina, con una vara muy alta con respecto a la honestidad".

"Tiene que invertir en algo que asegure que no le va a traer un conflicto de intereses con lo que hace en el gobierno. Si no, de vuelta tiene un problema", afirmó el Presidente. En este marco, el mandatario valoró las "nuevas varas" impuestas por la gestión de Cambiemos para lograr "una Argentina más ética y con más transparencia" porque "la corrupción nos ha llevado por el peor camino, generando solamente pobreza y más pobreza".

Por otra parte, Macri consideró que "no es algo que esté bien" el mecanismo previsto para el canje de pasajes aéreos por dinero que se utiliza en el Congreso de la Nación y planteó que, si los diputados entienden que "no es suficiente" lo que perciben como dietas, deben "blanquear" la necesidad de una mejora.

"Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien, es querer disfrazar algo de otra cosa", planteó el mandatario.

Consultado por la polémica que se suscitó cuando días pasado trascendió en la prensa el dinero que perciben los diputados, producto del canje de pasajes aéreos no utilizados de los que tienen a disposición, Macri planteó que "no hay que subestimar más a los argentinos" sino "decirles la verdad".

"El camino sería que debatan las cosas como tienen que ser, por eso me parece muy importante el acceso a la información pública y que los argentinos sepan cuánto ganan sus funcionarios públicos", agregó Macri.