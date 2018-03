Suar aseguró que la continuidad de Juan Darthés en Simona "no es una situación fácil"

Adrián Suar se reunió con Juan Darthés el viernes pasado con motivo de las denuncias por acoso sexual que tres actrices realizaron contra el actor y para dialogar sobre su continuidad en la tira.

Al respecto, Suar aseguró que "Obviamente no es una situación fácil para él ni para nadie", aunque afirmó que nunca fue una opción echar a Darthés del programa.

"Lo escuché, me escuchó… Él quiere quedarse. Yo no lo iba a echar. Yo quería hablar con él a ver cómo se sentía, qué iba a hacer, y él me dijo que está fuerte y se quiere quedar", expresó Suar.

La semana pasada, la ex mujer de Suar, Griselda Siciliani, había pedido un "acto ejemplificador" contra Darthés luego de defender a las denunciantes. Suar aseguró que no sintió presión por los dichos de la actriz, quien se mostró "honesta" con lo que sintió, y agregó: "No sé qué sería ejemplificador. Echarlo no es algo ejemplificador. Por lo menos para mí. Puedo estar equivocado, pero no me sale esa situación".

"Hay que ser cauteloso, cuidadoso… Quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque cambió todo. Cambió el paradigma. La pregunta es: ¿qué hace la sociedad con eso? ¿Cómo se empieza para sanar todo eso? ¿Echando a la gente? Puede ser. Me gustaría reflexionar", finalizó el director de Pol-Ka.