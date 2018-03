“Cuando estoy con ímpetu, en el sexo soy una topadora”

Desde que nació su hijo Felipe, está más desinhibida y dice lo que piensa sin filtro. Ahora, la actriz habló de lo gauchita que es en la cama

Florencia Peña prendió fuego a la audiencia de una radio porteña con una serie de declaraciones subidas de tono. En líneas generales, habló de su experiencia personal y no se guardó nada.

Cuando se terminaba la nota que le hicieron sobre temas variados, empezó con su derrotero definido a lo íntimo: “No tuve fantasías con mujeres. Si me hubiera pasado lo hubiese hecho porque no tengo prejuicios”. En el mismo tramo, reveló que tuvo sexo en un estacionamiento y aseguró que “se c... mejor de grande”. También dijo que debutó a los 15 años y se refirió al histórico debate acerca del tamaño del pene, para el que dio su particular teoría.

Para ella, eso es algo que “está íntimamente relacionado con el encastre. Si vos tenés un tamaño grande y vos sos chiquita, es la muerte. Y si es al revés, si vos sos grandota y el otro chiquito, es lo mismo. Creo que es un encuentro entre dos y ver qué sucede. Tengo amigas que me dijeron ‘este casi me mata’ y la pasaron mal”.

Además confesó que en la cama “no le van” lo chiches y que prefiere el disfraz. “A veces soy más vaga en la cama. Cuando es así, me entrego y digo bueno dale, hacé. Cuando estoy con ímpetu, soy una topadora”, reveló.

“La palabra chancha vale, motiva y la autosatisfacción está buenísima, es necesaria. Es el encuentro con uno mismo”, agregó. Si bien consideró que “vale incluir un tercero si está charlado”, aseguró que para ella “es una cuenta pendiente”.

Antes de haber calentado a todos los que escuchaban el programa, Peña se refirió a temas más serios, como por ejemplo los abusos y acosos a mujeres.

“Yo le creo a las mujeres. Tuve parejas que me decían cómo me tenía que vestir o sacarme tal foto. En el trabajo, algunos compañeros me tocaban de más. Lo de Calu Rivero y Juan Darthés yo se que viene hace mucho tiempo... todos los que estábamos sabíamos que había pasado y si Calu necesitó decirlo, algo habrá pasado... A mi me pasó pero no diría con quién”, lanzó.