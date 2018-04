El servicio de micros, desde hoy más caro y muy criticado por los usuarios

En las paradas platenses se habla de problemas de frecuencia, de la incomodidad de los viajes y del mal estado de muchas unidades. La propuestas para mejorar el sistema y el impacto de las contravenciones

Siempre que el horario se lo permite, Esteban Correa, que viaja a diario de City Bell a La Plata, elige el tren. Dice que lo hace porque es más rápido, más económico y más cómodo y porque las frecuencias -un servicio cada 20 minutos- “comparadas con el funcionamiento de los micros, están bien”. A veces tiene que recurrir al colectivo para hacer el mismo trayecto y cuando se refiere a estas ocasiones es cuando empiezan las quejas: “lo he esperado más de media hora, se viaja mal, incómodo, sale más caro y tarda muchísimo más”, dice.

Como Correa son muchos los usuarios de colectivos que encuentran muchas falencias en el servicio. Un servicio que a partir de hoy será más caro -el del boleto mínimo que se va a 9 pesos, es uno de los aumentos que empiezan a regir en abril junto a los de los trenes, el agua, el gas de red y el GNC- y que es muy cuestionado por quienes lo utilizan todos los días.

Son muchas las falencias que esos usuarios encuentran en el servicio, según pudo constatar este diario en una recorrida por diferentes paradas de la ciudad.

Las largas esperas es una de las más mencionadas: los usuarios indican que las frecuencias son muy espaciadas y que habitualmente esperan el colectivo 20 minutos o más en promedio.

Y aún peor que eso: aseguran que muchas veces la medida de la espera es una incertidumbre, lo que hace que tengan que salir con mucho margen de tiempo para no llegar tarde al trabajo o adonde se dirigen.

“La impresión es que los micros vienen cuando quieren. Nunca sabés cuánto los vas a esperar. Y eso es un condicionante muy fuerte, que te lleva a perder mucho tiempo todos los días”, dice Carlos, un usuario que a diario hace en colectivo el trayecto entre La Plata y Berisso.

Las esperas son apenas un aspecto que destacan los usuarios de los micros platenses.

Asociado a ese aparecen otros elementos cuestionados, como la incomodidad de los viajes.

Los usuarios dicen que, tras una larga espera, lo usual es que el colectivo llegue a la parada lleno. Esto se traduce en dos posibilidades. Que no pare, porque ya no hay lugar para nadie. O que se pueda subir pero que no haya asientos disponibles y haya que viajar parados e incómodos.

Recorriendo las paradas se escuchan también otras críticas: se habla de viajes que duran más de lo debido, sobre todo cuando se debe atravesar el centro y en horas pico. Esto se atribuye a la situación del tránsito en general y a las dificultades para que el micro avance entre coches estacionados en doble fila y un tránsito por lo general caótico.

En este contexto, otra de las deficiencias del servicio que los usuarios apuntan en las paradas tiene que ver con coches que paran lejos de l cordón y de os refugios, lo que dificulta el ascenso sobre todo de las personas mayores y de los chicos.

Se habla, además, del estado desparejo de un parque de colectivos donde unidades nuevas coexisten con otras obsoletas.

“No es cosa de todos los días, pero me ha pasado más de una vez viajar en un colectivo que se queda a mitad de camino entre La Plata y Berisso. En esos casos el chofer te dice que te bajes y esperes el que viene atrás, pero el que viene atrás ya está lleno y es un suplicio viajar en esas condiciones. Si pasa esto es porque hay unidades que no están en buen estado para circular, que se rompen en pleno recorrido”, dice Carlos.

Otro aspecto que se señala tiene que ver con la higiene de las unidades, también considerada despareja por los usuarios, que reclaman que los micros estén más limpios.

Un estudio realizado por el concejal Gastón Crespo (1País) en el mes de enero da cuenta de algunos de estos reclamos.

El informe, que buscaba medir el grado de satisfacción de los usuarios con el servicio se hizo en base a una muestra de 200 casos.

Así se determinó que, en la temporada de verano, más de la mitad de los usuarios (50,28% de los consultados) esperaron el micro más de media hora, mientras el 26,16% lo hizo entre 15 y 30 minutos, el 6,21% dijo que el micro pasó pero no paró y sólo el 4,25% esperó menos de 15 minutos.

Del informe se desprende, además, que el 55,62% de las quejas por las malas prestaciones se hicieron en el casco urbano y que fue en la zona del microcentro donde se registraron las esperas más extensas.

El resto de los reclamos correspondieron a la zona de Villa Elisa, City Bell, Gonnet, Henández, Gorina, Ringuelet y Tolosa (13%), el 14,20% a Altos de San Lorenzo y Villa Elvira y el 17,16% a San Carlos, Romero y Los Hornos.

“Hay demoras por automovilistas que estacionan en doble fila e invaden paradas”

En tanto, las líneas que registraron el mayor número de quejas fue la Sur, con el 21, 57%; la Oeste, con 11,76%; la Este y la 273 con 9,31%; la 307, con 8,82% y la Norte y la 506 con el 8,33%.

Según consignó oportunamente Crespo, con el inicio de las clases no aumentó la frecuencia de los colectivos y, además, las últimas modificaciones de horarios y paradas, sumadas al déficit estructural del servicio, provocan que tomarse el colectivo en la ciudad resulte cuando menos difícil.

Desde el municipio platense, en tanto, se indicó que “el sistema de transporte público de pasajeros cumple con frecuencias cada 15’ de lunes a viernes y 30’ los sábados, domingo y feriados”.

A partir de este dato, fuentes comunales indicaron que el Municipio viene trabajando, en los dos últimos años. para mejorar las frecuencias con la incorporación de nuevas unidades, la implementación de carriles exclusivos y la redistribución de 100 paradas de colectivos en el microcentro de la ciudad.

“Estas medidas han mejorado de forma considerable el sistema de transporte, ahorrando en muchos casos hasta 20’ de recorrido a los usuarios”, se sostuvo.

Según fuentes oficiales, los cambios permitieron mejorar “sobre todo la línea Oeste que utiliza el carril exclusivo de Avenida 44; y las frecuencias que transitan sobre Avenida 7 (donde se trabajó en la reubicación de paradas de colectivos, sacándolas de las plazas)”.

contravenciones

A juicio de las autoridades comunales, “el principal inconveniente que genera demoras en el transporte público en la actualidad son el uso indebido de dobles filas por parte de automovilistas; y la invasión de las paradas de colectivos, por parte de automóviles que estacionan infringiendo la ley”.

En tal sentido, se consignó que se está trabajando en conjunto con la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano para incorporar más agentes en las calles de la ciudad que puedan controlar estas infracciones viales, y la incorporación de grúas de acarreo para los rodados.

Desde la municipalidad se consideró, asimismo, que “es compromiso de esta gestión potenciar el uso del transporte público de pasajeros para el traslado de los ciudadanos, y apuntar a la peatonalización del microcentro de la ciudad”.

140 mil Personas por día utilizan en La Plata el transporte público de pasajeros. Si se consideran, además de las comunales, las líneas de la órbita bonaerense, la cifra sube a 200.000. En Mar del Plata, los pasajeros son 250.00, en Córdoba 450.000 y en Bahía Blanca 80.000