"Está claro que no nos benefician", dijo Guillermo

Como era de esperar, las principales declaraciones de Guillermo Barros Schelotto al término del partido que su equipo perdió con Independiente estuvieron referidas a la acción del final cuando Verón saltó a cabecear con Nández con el brazo extendido.

"Está claro que no nos benefician" tiró el Mellizo haciendo referencia a la polémica jugada y a las críticas que se habían generado semana atrás con las actuaciones de los árbitros.

Guillermo, más tranquilo que dentro del campo de juego donde reaccionó con críticas por la decisión del árbitro, reiteró "Fue penal, fue mano", cuando estuvo delante de los micrófonos.

Como se recordará, en varios momentos de la Superliga se generó una controversia por el supuesto favoritismo de la AFA hacia Boca. Guillermo hizo referencia al tema: "Está claro que no nos benefician, es un juego mediático en el que a mí no me interesa entrar. Ojalá los árbitros no se involucren y cobre lo que pasa adentro de la cancha.

"Sobre el partido el DT boquense aseguró que "Fue peleado, trabado, típico clásico argentino donde ninguno se pudo imponer al otro".