La ministra Bullrich insinuó que el asesinato no se dio en medio de un robo

La titular de la cartera nacional de Seguridad dijo que una hipótesis de la investigación lo atribuye a “violencia en la sociedad”

| Publicado en Edición Impresa

En una visita a La Plata para acompañar el operativo saturación de policías se que desarrolla en “El Mercadito” desde hace dos semanas, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó que se maneja la hipótesis de que el asesinato del colectivero no sea un caso de inseguridad vinculado a un robo.

Esa linea de investigación indica que los asesinos conocían al colectivero. “Esto tiene que ver con violencia, no hubo un intento de robo. Tiene que ver con índices de violencia que a veces tiene la sociedad y que muchas veces son aumentados por presencia de drogas y las armas ilegales”, aseguró.

En declaraciones a la prensa, Bullrich aclaró que “es una hipótesis, por ahora no podemos adelantar nada más”, dijo.

Con respecto a su visita al barrio “El Mercadito” en Tolosa, prácticamente ocupado por las policías Federal y Provincial desde el martes 3, indicó que “en la Argentina no hay un territorio donde no pueda entrar la Policía” y destacó la lucha que efectuó el gobierno nacional contra el narcotráfico y las bandas organizadas que pretenden dominar territorios.

“En la Argentina no hay territorio donde no pueda entrar la Policía o una ambulancia o grupo de trabajadores de las municipalidades”, afirmó la ministra al resaltar que en diversos operativos realizados en la provincia de Buenos Aires, se han detectado “bandas que intentar dominar el territorio” pero merced a operativos de saturación ”esos delincuentes están dando cuentas a la Justicia”.

Bullrich, acompañada por el secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, y el intendente de La Plata, Julio Garro, supervisó el operativo que se puso en marcha en El Mercadito tras semanas de intensos tiroteos entre bandas de Ringuelet vinculadas al narcomenudeo y los robos. Los vecinos reclamaron intervención del Estado cortando la avenida 520 y 1 a fines de marzo.

“Aquí no se podía entrar, hoy el Estado ingresa, hay máquinas de municipalidad trabajando, los chicos que van al colegio, que vayan tranquilos, que no ya no hay tiroteos, porque los bandidos que estaban acá, donde había mucha gente trabajadora, ahora están rindiendo cuentas a la Justicia”, aseveró.

Por su parte, Garro calificó de “día histórico” la presencia de los funcionarios nacionales que supervisaron el operativo, ya que “luego de mucho tiempo, se puede ver que el Estado puede ingresar a este barrio, de gente trabajadora, que venía sufriendo a los delincuentes”.

En tanto, Ritondo comentó que el operativo de saturación conjunto de fuerzas de seguridad “es un trabajo conjunto que se realiza con el gobierno nacional” y precisó que también se efectuaron similares operativos en las villas Carlos Gardel, La Cava, y Villa Itatí, entre otras.

Ritondo dijo que en el caso de El Mercadito primero se realizó un diagnóstico del lugar, tras lo cual se detectó que “en muchos lugares el barrio estaba invadido por el narcomenudeo y las bandas”. Explicó que “gente honesta, trabajadora, debía padecer el accionar de estos delincuentes”.