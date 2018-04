Aborto: otro intenso debate, confesión y aclaración sobre ausencias de diputados

La actriz Muriel Santa Ana reveló que se realizó un aborto clandestino. Quienes están en contra de la ley dicen que es un “genocidio”

La actriz Muriel Santana Santa Ana dijo ayer que “el aborto existe, legislen ustedes lo que legislen”, y relató una situación personal, cuando se realizó un aborto clandestino en un departamento acompañada por su mama y su hermana.

Fue en la Cámara de Diputados de la Nación, durante la tercera jornada de debate en comisión de las propuestas a favor y en contra de despenalizar el aborto. En esta ocasión opinaron médicos, abogados, filósofos, periodistas, representantes de ONGS y artistas.

Al abrir la reunión, el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO), coordinador de los encuentros, recordó que las reuniones son “de carácter informativo y que no requieren quórum para celebrarse”, al hacer referencia a la polémica por la ausencia de legisladores producidas sobre todo en el último plenario.

A diferencia de lo que sucedió en la primera semana de debate, en el primer tramo hablaron los expositores que están en contra, mientras que a la tarde lo hicieron los que están a favor, donde tuvieron un papel destacado la actriz Muriel Santa Ana y Raquel Vivanco, coordinadora nacional del Movimiento de Mujeres de la Patria Latinoamericana, quien lo hizo con una bombacha en la cabeza.

Vivanco buscó responder a la representante de la villa 31 Lorena Fernández, quien había dicho que “las chicas no piensan con la cabeza sino con la bombacha”, al referirse a que no actúan con responsabilidad porque no toman las prevenciones para evitar los embarazos.

Una expositora levantó una prenda íntima sobre su cabeza

En ese sentido, Vivanco dijo que “acá dijeron que muchas chicas piensan con la bombacha y no con la cabeza. Entonces quiero decirles que esas 500.000 mujeres que abortamos, entonces todas abortamos con la bombacha en la cabeza”, mientras levantaba una bombacha sobre la cabeza.

También expuso la actriz Muriel Santa Ana, quien advirtió hoy a los legisladores que si no se aprueba la despenalización del aborto “llevarán sobre sus espaldas las muertes que se produzcan por la realización de abortos clandestinos” y relató su experiencia cuando se realizó un aborto clandestino.

“Yo quedé embarazada a los 23 años y usaba un diafragma. Si aún hoy es conflictivo para los hombres usar profiláctico, porque aducen pérdida de placer, imaginen lo que sucedía hace veinte años donde el abuso era mucho peor”, señaló.

La actriz dijo que “no deseaba ser madre forzosamente” y apuntó que “no quiero ni admito que nadie se arrogue el derecho de legislar sobre el deseo” de ser madre, y se preguntó: “¿Qué significa para ustedes una mujer muerta?.

En tanto, el filosofo Darío Sztajnszrajber dijo que “jamás habrá acuerdo entre, un creyente y un ateo y por eso no tiene sentido el debate sobre el origen de la vida”, y señaló que hay que “dejar las cuestiones metafísicas para cuestiones privadas, y hagamos política”.

¿Por qué aplicarle la pena de muerte al inocente?

Hubo quien afirmó que “el más abominable de los crímenes es el aborto de los niños por nacer”. Y que tampoco se justifica en los casos de mujeres violadas y con discapacidad. “¿Por qué aplicarle la pena de muerte al inocente? Es un genocidio”, cuestionó José María Auguerre, profesor de la UCA

En ese sentido, la mayoría de los expositores se manifestaron contrarios a la Interrupción Legal del Embarazo, un derecho que tienen las mujeres desde 1921 si han sido violadas o corre riesgo su salud o su vida. Varios también criticaron el fallo de la Corte Suprema de 2012 que reafirmó ese derecho instando a todo el país a tener protocolos de atención médica para esos casos.