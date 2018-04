Macron habló en el Congreso de EE UU y criticó la agenda proteccionista de Trump

El presidente galo llamó a crear un nuevo tipo de multilateralismo acorde a las realidades mundiales del siglo XXI en lugar de “refugiarse” en políticas aislacionistas

Washington

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se distanció ayer ante el Congreso de EE UU de las políticas proteccionistas de Donald Trump con un fuerte respaldo al multilateralismo para la solución de los problemas y advirtió: “Cerrarle la puerta al mundo no detendrá la evolución del mundo”.

El mandatario habló ante las dos cámaras del Congreso en Washington y expresó que se está viviendo un momento crítico de la historia, por lo que urge apoyar, como comunidad global, a organizaciones internacionales como Naciones Unidas o la Organización para el Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

“Nos podemos inclinar por el aislacionismo, el repliegue y el nacionalismo. Esto puede ser tentador como medio pasajero contra nuestros miedos”, señaló Macron, quien advirtió que si bien se puede apelar a la ira y al miedo por un tiempo, a la larga no se logra nada con ellos.

De acuerdo con el presidente galo, las únicas respuestas a los problemas del mundo son la colaboración “y un fuerte multilateralismo”. Añadió que sólo sobre esta base se puede crear el orden mundial del siglo XXI.

El mandatario -que habló en inglés y fue aplaudido de pie por algunos congresistas en varios tramos de su discurso, especialmente por los demócratas cuando parecía criticar a Trump- habló también en contra de la desigualdad, la ignorancia y el cinismo y dijo que no compartía el entusiasmo por los líderes autoritarios.

“Nosotros, los que fuimos elegidos, debemos mostrar que la democracia es la mejor respuesta a las preguntas y dudas que surgen hoy en día”, remarcó. Sin embargo, en un gesto a Trump, que habla permanentemente de las “fake news” o noticias falsas, afirmó: “Para proteger nuestras democracias debemos luchar contra el virus cada vez más extendido de las noticias falsas”.

Además, Macron reiteró su pedido a Trump de no abandonar de forma precipitada del acuerdo nuclear con Irán.

“Irán nunca deberá poseer armas nucleares, ni ahora ni en cinco años, ni en diez”, dijo en el tercer día de su visita de Estado. “Nunca”, añadió, y afirmó que EE UU, Francia y sus aliados tienen un “claro objetivo” con Teherán.

Sin embargo, insistió en que la oposición a las ambiciones nucleares iraníes no debe conducir a una guerra en Cercano Oriente. “Por un lado, no seamos ingenuos. Por el otro, no generemos nuevas guerras”, apuntó, y señaló que la soberanía de los países en la región debe ser respetada, incluyendo la de Irán.

Además, indicó, hay un acuerdo marco existente para controlar las actividades nucleares de Teherán. Si bien no se trata de un acuerdo perfecto, opinó que no se puede renunciar a él sin tener algo que lo reemplace. Macron subrayó además su intención de reglamentar en un nuevo acuerdo un concepto general para las relaciones con Irán.

PLAZOS SOBRE IRÁN

Trump tiene tiempo hasta el 12 de mayo para decidir si sigue aplazando sanciones contra Irán. Esta decisión determinará en el fondo si EE UU se mantiene o se baja del acuerdo nuclear.

En cuanto a la amenaza de posibles conflictos comerciales y aranceles punitivos por parte de EE UU, el mandatario galo señaló: “Necesitamos un comercio libre y justo, eso es seguro”. Con énfasis, se pronunció en contra de las guerras comerciales y dijo que éstas no sólo destruyen puestos de trabajo, sino que tampoco son una respuesta adecuada.

Por otra parte, Macron, que había llegado a Washington el lunes y finalizó ayer su visita, reconoció las diferencias con Trump en política medioambiental -”como en todas las familias”, añadió- pero destacó que debían seguir trabajando juntos para proteger el medioambiente. “Afrontémoslo. No hay un planeta B”, aseguró.

Aunque Trump retiró a su país del Acuerdo de París contra el cambio climático, Macron dijo en la sesión conjunta: “Estoy seguro de que un día EE UU volverá y se unirá al Acuerdo de París”. Macron había comenzado su discurso de forma más amigable, recordando la historia en común entre Francia y EE UU, unidos en varios frentes militares. (DPA, AFP, EFE y AP)