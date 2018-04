Pichetto se refirió al encuentro que realizará mañana el Peronismo Federal

Será mañana en Gualeguaychú

El senador y presidente del interbloque Argentina Federal en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo hoy que el encuentro que realizará mañana el Peronismo Federal en Gualeguaychú "no es un acto político", sino un espacio para "construir una forma nueva" que "se contrapone a otras visiones que atrasan y que no son convenientes para tener competitividad en el futuro electoral del país".

El legislador se refirió en estos términos al encuentro de senadores que realizará mañana el peronismo no kirchnerista en Entre Ríos, con el objetivo de "comenzar un camino e iniciar un encuentro con dirigentes de esa provincia", según precisó.

La reunión será el Hotel Aguay de Gualeguaychú, donde se debatirán propuestas y se elaborará un documento que tendrá carácter público. Se espera que asista el gobernador provincial, Gustavo Bordet, aunque su presencia no fue confirmada.

Pichetto adelantó que en el encuentro, impulsado por los senadores nacionales por Entre Ríos, los peronistas Guillermo Guastavino y Sigrid Kunath, participarán "senadores y diputados del espacio federal" que vienen "trabajando junto con los gobernadores, para tratar de generar una alternativa en una línea de pensamiento que tiene que ver con un peronismo que tiene que expresar ideas democráticas, propuestas y alternativas en el marco del debate en Argentina".

En diálogo con Radio La Plaza, de Paraná, Pichetto aseguró que el de mañana "no es un acto político, no es un acto en un gimnasio, sino que tiene que ver con reflexionar, con conversar con los compañeros y los sectores económicos, y con tratar de construir una forma nueva, una estética distintas que se contrapone a otras visiones o miradas que tiene hoy el peronismo y que atrasan y no son convenientes para tener competitividad en el futuro electoral del país".

Comentó que la agenda de los legisladores también abarca la posibilidad de reunirse con el gobernador Bordet, aunque esa reunión quedará supeditada a los horarios y la agenda del mandatario entrerriano.

Para el senador, "esta es la idea central y también tomar contacto con las realidades económicas de las provincias, trabajar una agenda parlamentaria para lo cual iremos con gente de nuestro equipo económico y un grupo de economistas con quien estamos trabajando", referenció.

Para cerrar, reveló que además de esperar a senadores y diputados de distintos lugares, también "vamos a encontrarnos con dirigentes locales" entre los que mencionó al gobernador Bordet.