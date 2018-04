El León buscará revalidar su liderazgo en una nueva noche de Copa

Estudiantes recibirá hoy a Santos de Brasil, un histórico de la competencia con tres títulos en su haber, con la necesidad de sumar tres puntos que lo pondrían en una buena posición, en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El encuentro, por el Grupo F, se jugará en el estadio Centenario de Quilmes, desde las 21.30, tendrá como árbitro al ecuatoriano Roddy Zambrano y lo televisará Fox Sports 2.

El Pincha, vencedor del máximo torneo sudamericano en cuatro ocasiones (1968, 1969, 1970 y 2009), debutó en esta edición igualando ante Nacional de Uruguay, sin goles en Montevideo, y luego superó Real Garcilaso, de Perú, por 3 a 0 en La Plata.

Santos no tuvo un buen estreno y cayó en Perú 2 a 0 ante Garcilaso, pero se rehabilitó ganándole a Nacional por 3 a 1 en Vila Belmiro.

La tercera fecha del grupo comenzó el pasado martes con la igualdad sin goles entre Garcilaso y Nacional, en Cuzco, y ahora Estudiantes y el equipo peruano son punteros con cuatro unidades, Santos suma tres y Nacional dos.

Estudiantes, que está décimo en la Superliga y clasifica hasta ahora para la Copa Sudamericana 2019, puede quedar como único líder en caso de vencer y con una ventaja de cuatro unidades sobre el Santos, una buena diferencia si se toma en cuenta que en la segunda rueda deberá jugar en Perú y Brasil.

Por su parte, Santos quedó al margen del certamen Paulista en semifinales al perder en definición con remates desde el punto penal ante Palmeiras y se apresta para debutar en el certamen brasileño (Brasileirao), el próximo 14 de abril ante Ceará, como local.

El equipo brasileño no cuenta con figuras rutilantes pero una de las más destacadas no estará en la cancha de Quilmes: el delantero Gabigol (Gabriel Barboza Almeida), ex Inter de Italia y Benfica de Portugal, quien fue expulsado en el cotejo ante Nacional.

Otro que no será titular será el argentino Emiliano Vecchio, ex mediocampista de Rosario Central y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, que había jugado en Vila Belmiro ante los uruguayos.

En el "Pincha", Iván Gómez reemplazará a Braña, mientras que en Santos está en duda la presencia del zaguero David Braz, quien tiene un edema en el muslo dferecho, y que de no jugar será reemplazado por Luiz Felipe.

Esta será la segunda vez en la historia que se crucen en el campo internacional Estudiantes y Santos, aunque la primera por la Copa Libertadores de América, ya que la anterior oportunidad fue por la Supercopa de 1969.

El único duelo se remonta al 4 de diciembre de 1969, cuando el famoso Santos de Pelé viajó a La Plata y el "Pincha" lo venció en el viejo estadio de la calle 1 y 57 por 3 a 1, con 2 goles de Juan Ramón "La Bruja" Verón y el restante de Marcos Norberto Conigliaro, mientras que Manoel María igualó transitoriamente.

FORMACIONES

Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Leandro Desábato, Gastón Campi; Iván Gómez; Lucas Rodríguez, Gastón Giménez, Carlo Lattanzio; Lucas Melano y Juan Ferney Otero. DT: Lucas Bernardi

Santos: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz o Luiz Felipe y Dodô; Alison; Arthur Gomes, Renato, Jean Mota y Rodrygo; Eduardo Sasha. DT: Luiz Felipe.

Cancha: Quilmes

Arbitro: Roddy Zambrano (Ecuador)

Horario: 21.30

TV: Fox Sports 2