| Publicado en Edición Impresa

En 5 y 56 los vecinos expresaron sus quejas por un bache que no lo terminan de reparar. “Pusieron una valla pero no hicieron mucho que eso”, apuntaron los frentistas del barrio céntrico. También aseguran que “el pozo se generó por una reparación de alguna de las empresas de servicios que quedó inconclusa, Esperamos que no demoren una eternidad para reparar una calle que es muy transitada”. Afirmaron que “en esta zona pagamos impuestos caros, sin nada a cambio”.