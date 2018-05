Padres de la escuela de 7 y 32 piden que erradiquen las ratas y recuperen el edificio escolar

Ayer volvieron a exigir que intervengan las autoridades. Dijeron que si es necesario “suspendan las clases” para limpiar el edificio

| Publicado en Edición Impresa

La comunidad educativa de la Escuela Nº 102 está en estado de alerta debido a una invasión de ratas que hay en el edificio y aseguran que hay sectores que están muy deteriorados. En tanto, desde la dirección de Educación de la provincia de Buenos Aires informaron que se realizaron los trabajos de desratización en el colegio de 7 y 32.

“Hicimos numerosos reclamos pero no tenemos respuestas por parte de las autoridades”, indicó una de las madres que ayer estuvo presente en el establecimiento educativo para realizar un reclamo callejero, llamar la atención y que el problema se visualice.

Distintos familiares de los alumnos que concurren al establecimiento de 7 y 32 se comunicaron con el diario en los últimos días para transmitir la preocupación que existe. No sólo entre los padres sino también entres los docentes debido a la gran cantidad de roedores que deambulan en uno de los baños (el cual fue clausurado) y en la biblioteca, aunque también se ve a las ratas en otros sectores de las instalaciones.

De acuerdo a los testimonios, hace al menos un mes que vienen con este problema en la escuela de barrio Norte y cada día que pasa el temor crece ante la posibilidad que los roedores puedan tener alguna enfermedad y tomen contacto con alguno de los chicos.

El agravante es que, según indicaron, la directora del colegio se encuentra realizando un curso de capacitación y quienes están al frente de la escuela por estos días no obtienen ninguna respuesta de parte de la inspectora y las autoridades correspondientes.

Pese a lo preocupante de la situación, las clases no fueron suspendidas, pero algunos padres ya evalúan no enviar a sus hijos a clases hasta que no se lleve adelante una desratización en toda la escuela.

Ayer, precisamente, se colocaron cebos en el colegio, y algunos padres plantearon que “debieron haber cerrado el colegio porque el olor que hay es insoportable y algún chico, principalmente los más chiquitos, pueden tomar contacto con los cebos”.

Una madre planteó que “esto se debe hacer bien, con un operativo planificado”.

SENTADA EN EL ESTRADA

Por otra parte, alumnos del colegio José Emanuel Estrada de 58 entre 13 y 14 realizaron ayer una sentada en reclamo de una serie de mejoras edilicias y para denunciar la falta de funcionamiento de las estufas y problemas con el servicio de agua.

Según plantearon durante la protesta, el último viernes, durante la tormenta que afectó a la región, se desprendió una parte del cielorraso que impactó sobre una alumna.