Donald Trump respaldó a Macri: "Está haciendo un buen trabajo"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió hoy a Mauricio Macri por el "buen trabajo para la Argentina" mediante su cuenta oficial de Twitter.

En su mensaje, el mandatario expresó: "¡Apoyo su visión para transformar la economía de su país y liberar su potencial!".

Great talk with my friend President Mauricio Macri of Argentina this week. He is doing such a good job for Argentina. I support his vision for transforming his country’s economy and unleashing its potential!