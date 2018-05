Éramos pocos y se metió Jaitt: More pidió disculpas y Natacha la incentiva a que denuncie a su padre

La hija de Rial bajó un cambio y se lamentó por sus descargos públicos, aunque la interna familiar crece con los consejos de la mediática

Publicado en Edición Impresa

More Rial, más reflexiva, lamentó haber expuesto a su familia y aclaró que “nunca hubo violencia” / archivo

Morena Rial había desatado un escándalo el martes con una serie de publicaciones en donde trató de “sorete” a su padre y dijo que solamente le importaban “los gatos” con los que él anda en lugar de sus hijas. Como si se tratara de “deshacer” en la computadora, la joven se mostró arrepentida.

“Lamento haber expuesto mi vida privada de esa forma y a mi familia”, empezó Morena, en una “story” en Instagram.

“Fue un enojo de una chica de 19 años que luchó toda la vida por salir adelante y a veces como cualquier persona puedo cometer errores. Reaccioné en caliente y no debería haberlo hecho, pienso mantener el perfil bajo que siempre me caracterizo”, siguió.

En su publicación, también agradeció a los que se preocuparon por ella -había hablado de situaciones graves en su entorno familiar-. Y también dijo algo que, para algunos, parece extraño viniendo de ella, que le encanta exponerse: “Pienso arreglar los problemas puertas para adentro como lo hice siempre”.

El martes, la chica había dicho que a ella y a su hermana Rocío “nos cagaban a palos y él no nos defendió nunca”. Pero ahora lo desmintió: “Quiero dejar en claro que violencia jamás hubo”.

Consciente de la repercusión de esto, Morena finalizó: “No pienso seguir dando notas sobre este tema. Espero que sepan comprender mi reacción en un momento de enojo”.

“es parte del crecimiento”

A todo esto, Jorge Rial posteó en sus redes algo directamente vinculado al tema: “Con amor todo vuelve a la normalidad. Hasta el río más caudaloso y rebelde regresa calmo a su cauce. Es la naturaleza. La ley de la vida. ¿Sabés que hace diferente a un padre de un hijo? El hijo puede enojarse, insultar y hasta odiar a su padre. Es parte del crecimiento. Pero el padre no”.

Rial asumió que en su rol, alguien “sólo puede amar incondicionalmente. Pese a todo y contra todo. Con límites y con cariño. Tratando que la combinación sea exacta. A veces se puede. A veces no. Per hay lazos y besos que no se pueden romper jamás. Que tengan un buen miércoles”.

La que no le perdonó nada fue Rocío, su hermana, que la liquidó. “Nunca tuviste un perfil bajo. Siempre te gustó hacer todo público y por eso lo hiciste ahora. Encima ni disculpas pedís. Sos una desubicada. Todo por atención. Andá al psicólogo nena”, le tiró.

Además, Rocío compartió una charla por WhatsApp con su hermana, donde la vuelve a dejar mal parada. “No te voy a dar fama nena. No te metas en temas que no son tuyos. Besitos”, le escribió Morena, y ella le contestó: “Ah bué, ¿a mí me das fama vos? ¿Quién te creés que sos?”. Al posteo lo acompañó con la frase “cuando creés que sos ese nivel de importante pero no sos nadie”.

Los dardos venenosos que Morena le tiró a Jorge habían incluido frases como: “Muestra que es el mejor papá del mundo, pero realmente no lo es. Ha dejado cosas por nosotras, es cierto... pero que dedica su tiempo en nosotras como dice, tampoco es cierto. Ya estoy un poco cansada de demostrar una imagen de familia que no existe”.

Apareció Natacha

Enemiga de Jorge Rial, Natacha Jaitt se relamió los bigotes con este escándalo y no tardó demasiado en saltar al barco de More, aconsejándola para que lo denuncie en la Justicia.

Es que en medio de su descargo More dijo cosas preocupantes, como que “casi me intentaron violar y vos sólo lo echaste y le pagaste”, algo que de lo que se agarró la mediática para pegarle al periodista. “SI ESTO PASÓ, ES PEDOFILIA ENCUBIERTA X TU PADRE. Denunciá en fiscalía, no hagas show en IG”, le dijo la mediática.

Después retuiteó uno de los mensajes de More, en el que aseguraba que su padre la maltrató durante el último tiempo: “Sentíme More Rial, ya que todas las feministas que se sentaron x rating con tu papi no te salen a defender, te propongo ayudarte yo. Vayamos con esos audios a la fiscalía juntitas, te paso a buscar y todo. Solo avisáme”.