En dos robos casi idénticos, ladrones los redujeron con las amenazas más terribles

En un caso, prometieron martillarle la mano a una jubilada. En otro, lastimar a un chico de 10 años. En ambos actuaron 4 ladrones

| Publicado en Edición Impresa

No se conocen y viven a unas 15 cuadras de distancia, pero algo tienen en común desde ayer: con pocas horas de diferencia quedaron a merced de delincuentes que irrumpieron en sus domicilios para amenazarlos con las peores cosas y así convencerlos de que entregaran su dinero.

En ambos casos actuaron cuatro hombres de unos 30 años. ¿Son los mismos? Es una hipótesis que se investiga, comparando las descripciones que de ellos hicieron las víctimas en sus denuncias ante la comisaría Novena, en cuya jurisdicción sucedieron los casos.

El primero fue alrededor de las 22 del miércoles en una casa situada en 119 entre 65 y 66, donde estaban una jubilada de 65 años, su yerno, de 43, y el hijo del hombre, de 10 años.

En eso irrumpieron cuatro hombres de entre 20 y 30 años, que intimidaron a las víctimas con gritos y amenazas, antes de llevarlas a una de las habitaciones.

Una vez allí ataron a los tres con cordones de zapatillas y les exigieron que entregaran plata y todo lo de valor que tuvieran a mano. Sin deseos ni chances de evitarlo, los damnificados no ofrecieron resistencia.

Es que los delincuentes amenazaron con lastimar al niño, por lo que los adultos indicaron dónde había dinero y otras cosas que podían llevarse. La banda escapó un rato después con efectivo (el monto no trascendió), una Play Station y dos celulares.

No se sabe cómo llegaron ni se fueron los ladrones, como tampoco qué rumbo tomaron ni cómo fue el acceso a la propiedad. Lo cierto es que, una vez que se fueron, la familia asaltada pidió ayuda al 911. De los agresores se sabe que estaban bien vestidos y que no parecían improvisados, dijo un jefe policial.

“déjenos hacer nuestro trabajo”

El otro episodio ocurrió alrededor de las 14 de ayer en una casa de 68 entre 6 y 7, donde una jubilada de 78 años dormía la siesta mientras la mujer que se encarga de cuidarla y hacerle compañía estaba en otro ambiente. Cuatro hombres irrumpieron de manera violenta y controlaron a las víctimas por alrededor de media hora, a fuerza de terror.

Con sus caras al descubierto, los intrusos ingresaron después de abrir a patadas la puerta de madera que da a la calle.

A condición de mantener su identidad bajo reserva, la dueña de casa relató que la despertaron ruidos fuertes: “Al ver a esos desconocidos no podía comprender lo que pasaba, hasta que supe que eran ladrones y enseguida me hicieron ir al comedor con la mujer que me cuida”.

Sin que pudieran adivinarlo, ambas iban a padecer un momento terrible: “Agarraron un martillo y nos hicieron apoyar las manos en una mesa”, contó la mujer, “mientras reclamaban saber dónde había dinero, amenazaban con golpearnos los dedos”.

“A cada instante pedían plata, plata y más plata. Pero traté de hacerles entender que en casa no tengo dinero, ni joyas ni un celular. Así y todo se encargaron de ‘darme vuelta’ las dos piezas. Dejaron un desorden tremendo, pero como estamos esperando que venga la Policía Científica, todavía no sé qué cosas me robaron”, mencionó.

Recordó que la banda estaba integrada por hombres “de más de 30 años” y también que uno de los sujetos le sugería “quédese tranquila y déjenos hacer nuestro trabajo”, mientras los cómplices revisaban todo.

Finalmente, al constatar que en la casa no había dinero ni objetos de mucho valor, los delincuentes decidieron abandonar esa búsqueda y apurar la fuga.

“Pensamos que iban a atacarnos a golpes en represalia, pero se apiadaron de nosotras”, reflexionó la jubilada con gesto de alivio. Algunos vecinos denunciaron que la zona “viene muy insegura desde hace bastante tiempo y vivimos con mucho miedo. La prueba está en que a esta mujer se le metieron en la casa a las 2 de la tarde, a patadas en la puerta”.