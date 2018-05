Vuelve la marea amarilla: el suceso español “Vis a Vis” tendrá una continuación en el cable

Tras el final abierto de la segunda temporada, que se puede ver por Netflix, Fox accedió a filmar la tercera entrega. Estrena en 2019

“Vis a Vis”, protagonizada por Maggie Civantos y que alcanzó límites de audiencias muy buenos, es fichada por FOX España. La serie consiguió unos datos de audiencia muy interesantes y tuvo un lanzamiento internacional con el que se consiguió su emisión en el Reino Unido en Channel 4, y en EE.UU. a través de Amazon Prime Video.

La segunda temporada de la serie concluye con un final abierto, lo que hizo que los fans demandaran una continuación, a lo que accedió FOX con el estreno de la tercera temporada.

Daniel Pérez, Director General de FOX España comentó que “se ha firmado por una cuarta entrega de la serie, se verá en 2019 y servirá para continuar con el fenómeno viral increíble que ha ido más allá de la pantalla y que conocemos como “la marea amarilla””.

El primer capítulo de esta tercera temporada que se estrena, cuenta, al igual que ocurrió con el episodio piloto de la primera temporada, con una gran aceptación por parte de la crítica.

Javier Pons, Director General de la productora encargada de esta temporada, afirmó que “la serie nació y creció en Antena 3 pero ha madurado en FOX y aún tiene que seguir haciéndolo”, por lo que se espera que sea una de las series estrella de la temporada.

“Vis a Vis” se adapta ahora al formato clásico, utilizado prácticamente en todas las series que provienen de Estados Unidos, con capítulos de 50 minutos de duración. Con ello se pretende, según su creador y guionista, Iván Escobar, “que no falte ni sobre nada”.

Escobar, uno de los “cerebros” de la trama, afirmaba también que “había muchas historias por contar y por eso se continua con el proyecto”. Respecto a los personajes, tendremos a las protagonistas que se han convertido en míticas de la serie, como Macarena (Maggie Civantos), Zulema (Najwa Nimri) o Rizos (Berta Vázquez), entre otras muchas. Pero, habrá nuevas incorporaciones, como Akame (Huichi Chiu), Mercedes Carrillo (Ruth Díaz) o Andrés Frutos (Luis Callejo), aparte de muchos otros.

Qué se sabe

La historia de esta tercera entrega empieza con el traslado de las protagonistas anteriores a la prisión de “Cruz del Norte”, donde tendrán que hacerse el hueco que ya tenían en Cruz del Sur, pues ahora se convierten en las novatas.

Macarena Ferreiro ya se había hecho líder de las mujeres de su cárcel sin embargo, ahora, tendrá que lidiar con Akame, jefa del nuevo centro penitenciario y de la mafia china. Ferreiro sabe que es una mujer peligrosa y quizá deba unir fuerzas con Zulema, quien no es precisamente su amiga.

Esta última no acabó muy bien la temporada pasada y en esta parece que puede tomar dos caminos, según las palabras pronunciadas por su actriz, Najwa Nimri: “Zulema quiere ser como Akame, le impresiona lo limpia y lo pulcra que es la mafia china en sus actos pero, a la vez, no quiere que fastidien a sus compañeras de Cruz del Sur”.

Con estas palabras se puede entender que en esta etapa es posible que veamos una unión entre Macarena y Zulema o bien, un acuerdo entre la mafia y Zulema, contra Macarena. Para saberlo tendremos que ir siguiendo la trama.

Respecto al personaje de Macarena, Maggie Civantos, aclara: “Veremos a una mujer que tiene que posicionarse para sobrevivir, será más justiciera y oscura”.

Todo esto lo veremos, según la misma actriz, a partir del segundo capítulo de esta entrega, a lo que añadía Daniel Pérez agregaba que este episodio “es el mejor de la temporada, una maravilla”.

Son muchos los que han comparado esta ficción con su compañera americana “Orange is the new black” (Netflix). Es cierto, que coinciden en muchas cosas aunque también se diferencian en muchas y así lo han plasmado varios medios, como el británico The Guardian o el español El País.

Lo primero en lo que coinciden es que ambas protagonistas son “supuestamente” inocentes y rubias. También son semejantes algunos personajes y que la historia se desarrolla en una cárcel para mujeres. Otra similitud es que se trata el tema homosexual y ambas muestran, a través de sus guiones, de sus historias y de sus tramas, un terreno poco visto en televisión y poco conocido como son las cárceles femeninas.

En cuanto a las diferencias, podemos encontrar la primera y primordial: la serie americana se basa en un libro autobiográfico escrito por Piper Kerman, que sería la protagonista de la serie: Piper Chapman.

Mientras, “Vis a Vis” es una idea propia con un guión original de Iván Escobar, que habla del fracaso y tiene un tono de “thriller”, al contrario que la de Netflix, que es lo que los estadounidenses denomina “dramedia” (mezcla de comedia y drama).

La marea amarilla, así, está lista para volver a arrasar.