Cambaceres viaja a Villa Crespo para empezar a despedirse del actual certamen de Primera C

Con varios cambios en su formación titular, el Rojo se mide con Sportivo Barracas, desde las 15:30, en el último partido de visitante

Defensores de Cambaceres comienza a despedirse del torneo de Primera C. Cuesta creerlo, cuesta comprenderlo, resulta doloroso, pero es así. Está transitando sus últimos dos pasos por esta categoría. Y esta tarde tendrá su penúltimo juego. Desde las 15.30, en cancha de Atlanta, en Villa Crespo, visita a Sportivo Barracas, con el arbitraje de Alejandro Ramírez.

No habrá nada en juego en el partido de hoy. Solo la estadística, el deseo de terminar de la mejor manera y ver a algunos jugadores que puedan formar parte del nuevo proceso.

Todo es muy reciente, todo es muy duro. Nadie imaginó llegar a esta fecha sin chances de nada. La ilusión era pelear hasta el final pero se no se pudo. El descenso golpeó de manera cruel y contundente. Todo está muy fresco, todo es muy reciente como para asumirlo de manera concreta. Pero no queda otra que levantar la cabeza y pensar en lo que se viene. El enorme desafío será volver lo más rápido posible. Y deberá ser un objetivo que deberán ponerse como prioritario todos aquellos que de una u otra manera quieren lo mejor para la institución.

LOS ELEGIDOS POR FERLAUTO

Ya es conocida la decisión del cuerpo técnico de prescindir de aquellos jugadores con los que no podrá contar en el próximo campeonato por una cuestión contractual. En la D no pueden actuar futbolistas que tengan contratos registrados en AFA. Por eso el DT apostará a darle la chance a algunos equipistas que no pudieron mostrarse en el año y que posiblemente puedan llegar a tener varios minutos en cancha para la nueva etapa.

Nombres como los de los juveniles Fermín García, Agustín Durán, Leandro Ledesma, Iñaki Berterreche, Mauricio Flores, Esteban Valiente y Alejandro Telli, entre otros, seguramente tendrán chances de mostrarse, algunos como titulares, y otros entre los suplentes. En ese marco, el juvenil Esquiú (un volante por izquierda, categoría 97) fue promovido para entrenar con Primera.

El once que jugará el martes será con Meli; Brian Martínez, Caroccia, Rodrigo Díaz y Fermín García; Villar, Asteazarán, Capomaggio y Romero: Ledesma y Palacios.

YA NO JUGARÁN MÁS EN EL ROJO

Cristian Ferlauto ya confirmó que no utilizará en estos dos últimos partidos a Arias Navarro, Albornoz, Farías, Da Luz, Jonathan Fernández, Cristian Fernández, Emiliano Gómez, Brianese, Paolorossi, y Sanseverino, que se marcharán del club cuando finalicen sus vínculos.

Estos jugadores no tomaron parte del entrenamiento de ayer, aunque el cuerpo técnico decidirá el ingreso de tres de ellos al banco de suplentes ya que se necesita un mínimo de ocho profesionales para jugar.