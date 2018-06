Habló el papá de los nenes de Ensenada: rogó que le den “una oportunidad más”

Gabriel, padre de los dos chicos menores de los cinco que fueron encontrados por la policía, solos, en una precaria vivienda de Punta Lara, habló en exclusiva con eldia.com y contó su verdad de la situación.

Acompañado por su madre Marcela, Gabriel eligió a este diario para romper el silencio en el contexto de fuertes cuestionamientos mediáticos y aseguró que tanto él como su esposa, quieren tener el cuidado de sus hijos y le pidió al juez "una oportunidad".

“Me levanto a las 5 de la mañana y vuelvo a las 8 de la noche. Yo estoy en condiciones de mantenerlos, trabajo. Que me den una oportunidad más, que me ayuden y vamos a estar bien", dijo el joven de 22 años quien deberá esperar entre 30 y 60 días para saber qué será de los chicos.

Gabriel decidió no mostrar su cara y explicó sus motivos: “Porque trabajo en la calle y no quiero perder eso, yo quiero recuperar a mi familia. Me pone mal esto, me pone triste. Que el juez nos de una oportunidad, somos laburadores”.

Al momento de referirse a cómo fue el día en que la policía ingresó a la vivienda y se llevó a los chicos, contó: "Me fui temprano, dejé la plata para que le compren la torta a mi hija por el cumpleaños, fue un ratito nomás. Mi señora había salido a comprar la torta. Ella va a hacer lo que la Justicia le diga, quiere tener a sus hijos”.

Por último, confió qué haría si tuviera ahora a sus hijos enfrente: “Los extraño, los quiero abrazar, pero no me deja la Justicia. Ellos siempre estaban conmigo. Espero que al juez le toque el corazón. Los chicos iban a la escuela, les poníamos las zapatillas afuera porque se llenaban de barro, pero no es que no estudiaban. Es triste la vida, pero Dios nos va ayudar, tengo fe en que vamos a recuperar a mis hijos”.