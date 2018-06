La Gata Fernández quiere revancha y por eso ya se entrena en el Country

Se recupera de un mal semestre que acabó con una operación. Quiere meterse en el plantel y ganarse un lugar en el equipo

El plantel de Estudiantes regresará formalmente dentro de una semana a los entrenamientos. Pero hay algunos jugadores que empezaron -en forma personal- a entrenarse en el Country de City Bell, con la finalidad de ir ganando terreno y llegar de la mejor manera al inicio del torneo.

Uno de ellos es Gastón Fernández, referente del plantel, campeón de América y en 2010; un jugador de esos que pueden romper la ecuación cuando los partidos están cerrados. Pero que lleva un largo tiempo alejado de las canchas y eso lo pone en un lugar de incertidumbre.

Su peor momento lo vivió el semestre pasado, cuando culpa de una lesión en el dedo gordo de su pie derecho se tuvo que operar antes de terminada la temporada. Además, nunca fue del agrado de Lucas Bernardi y eso ya lo tenía alejado de las canchas antes de tiempo.

Desde la semana pasada, cuando regresó de sus vacaciones, pegó la vuelta por City Bell. Bajo las órdenes del Profe Horacio Ferrer se entrena todas las mañanas. No lo hace solo, sino que lo acompañan Matías Laba, otro jugador que puso todas sus fichas en el segundo semestre del año para recuperar su lugar. Además, Pablo Lugüercio y Gastón Campi.

“Tengo en claro que hay alguna desconfianza por mi nivel, por eso para mí es un desafío más que importante. Y entonces pedí permiso para entrenarme antes de tiempo, para poder ganar tiempo y llegar más preparado a la pretemporada”, le contó a este medio en un contacto breve en el cual dejó en claro sus deseos de continuar ligado a Estudiantes, club con el que tiene un año más de contrato.

La Gata estaba en un gran nivel a mediados de 2016, en aquel equipo de Nelson Vivas. Pero una oferta irresistible de la U. de Chile, sumado a un proceso de austeridad que el Pincha estaba por iniciar, lo hizo marcharse. No fue bueno su paso del otro lado de la Cordillera, al punto que seis meses más tarde se fue a Gremio. Tampoco tuvo continuidad allí y entonces no dudó en volver a Estudiantes, un año después de su salida.

“Sacándome el dolor crónico de mi pie empecé a liberar mi cabeza”, aseguró el jugador que tiene depositada su confianza en volver a ser aquel gran valor que fue, al punto de convertirse en uno de los preferidos de los hinchas.

Si la Gata recupera su nivel, aunque sea un poco de lo bueno que tuvo, será el primer refuerzo para esta temporada, que no tendrá incorporaciones rutilantes. Ya avisó la dirigencia: si no se producen ventas no habrá compras.

Ahora bien, que el jugador se esté entrenando y que quiera una revancha no lo pone dentro del plantel más allá de tener contrato hasta el 30 de julio de 2019. Hay clubes interesados y uno de ellos sería Huracán. Además, será clave la palabra de Leandro Benítez, el nuevo entrenador del plantel.

Por lo pronto, el jugador se entrena y busca una oportunidad. En caso de quedarse (lo más probable) será una de las cinco modificaciones para la Libertadores. Además, un refuerzo para el equipo.