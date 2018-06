Los niños del tablero

En plena era digital, el ajedrez convoca a chicos y chicas. Un juego del siglo XV que combina paciencia, estrategia e imaginación

Hace más de 30 años que el Club de Ajedrez de La Plata, donde el periodista Rodolfo Walsh escuchó la historia que plasmó en Operación Masacre, tiene cursos para chicos. “Al principio se tomaba a los que jugaban más o menos bien, nunca fue tan abierto como ahora. Descubrimos que había mucho interés”, dice el presidente del Club Aldo Torrillas. Hoy, tienen aproximadamente 60 chicos y chicas que aprenden, se preparan, compiten y, sobre todo, juegan.

Desde hace un año la institución sumó a los cursos infantiles, de 6 a 14 años, uno de preajedrez para chicos de 4 a 6. “Es un primer acercamiento, en una edad que es extraordinaria para enseñarles”, dice Torrillas.

No es fácil entretenerlos, son inquietos y la paciencia es algo que se entrena con los años. Lucía Rodríguez, la profesora, varía las dinámicas: libros de ajedrez, películas, el juego de la silla: el último que se sienta responde: ¿Qué es el enroque? ¿Cómo se mueve la torre? ¿Para qué lado come el alfil? Primero se acercan a las piezas, después juegan, practican y, al final, empiezan a dominar las tácticas.

Divertirse pensando

¿Cómo puede ser que entre youtubers, tablets, juegos en línea y redes sociales estos chicos y chicas elijan pasar tantas horas de su día jugando al ajedrez? German Spata viene de una familia de ajedrecistas, hoy es maestro internacional y uno de los profesores del Club de 6 y 54. Sabe que es complicado despegar a los chicos de la tecnología pero intuye que el secreto está en que los papás cuando eran chicos hacían amigos en la calle jugando y ahora valoran esta forma de interacción. “Muchos de ellos llevan a su hijos para sacarlos de la tablet, hacer amigos y despertarles otras inquietudes”, dice.

“En La Plata hace 10 años ha venido en aumento el ajedrez”, dice Carolina Hurtado que estuvo a cargo de la Escuela Municipal de Ajedrez de los Hornos durante 8 años y en 2016 abrió su propia escuela India de Dama. “Desde la Escuela Municipal capacitamos a docentes, trabajamos con los colegios y en un momento llegamos a tener más de 600 chicos jugando.” agrega.

Hurtado cuenta que en el 2016 se produjo un hecho clave para el ajedrez local cuando Renata Elizondo, de 7 años, ganó por primera vez en la historia platense un campeonato argentino en la categoría infantil. “Es significativo el aumento de chicas jugando”, explica, y aclara que la presencia de profesoras mujeres, el acompañamiento de los padres y docentes comprometidos ayudaron a cambiar la realidad de un juego que siempre tuvo como protagonistas a los hombres.

Juego de chicos

-¡Vamos a salir en el diario!

-Hola, diario El Día.

Un grupo de diez chicos juegan en parejas una especie de torneo corto. Cuando termina un partido se dan la mano y cambian de contrincante. La profesora anota los puntos en una pizarra.

-Mi papá me enseñó a mover las piezas. Porque a mí me gustaban los juegos de mesa.

-A mí me enseñó a jugar mi abuelo en Trenque Lauquen.

El único reloj de la sala marca el ritmo. Juan Cruz Mouly está concentrado, se toca la pera con el índice y el pulgar, y mira el tablero hasta perforarlo. Va a ganar esa partida como ganó la anterior. Tiene 11 años y juega desde los 6. Es uno de los más avanzados de su grupo: salió tercero en el campeonato argentino.

“Una vez no sabía qué hacer en mi casa y mi abuelo me mostró un juego de ajedrez. Y desde ahí empecé a jugar con él y me gustó”, cuenta. Para prepararse juega en internet o resuelve problemas. Juan Cruz además estudia lunes, miércoles y viernes, y los martes y jueves va al Club y a un profesor particular.

Isis Veliz, tiene 10 años y juega desde los 4. Empezó por acompañar a su hermano Ariel, que hoy tiene 15 años y es un jugador de primera categoría. “Lo que más me gusta del ajedrez es la concentración”, dice Isis con seriedad. Empezó a competir a los 5 años: “Fue un poco difícil. Estaba nerviosa. Pero cuando perdés te podés empezar a recuperar. Sabés que por lo menos aprendiste algo sobre eso”.

Isis fue campeona argentina y luego subcampeona sudamericana en Paraguay. Ahora, cambió de categoría y salió subcampeona sub 10. Estudia 5 o 6 horas por día y además se entrena con dos profesores particulares. Su último trofeo lo ganó en un torneo de blitz y rápidos. “Eso es cuando vos jugás rápido. Lo normal en ajedrez es jugar más lento, más pensativo. El rápido te agiliza un poco más la mente. Y es eso: jugar”, explica.

Está el mito: el que juega ajedrez es intelectual. “Te da paciencia para pensar. Pensar antes de actuar”, explica Germán y aclara, “al que estudia ajedrez le va a ser fácil sentarse a estudiar cualquier materia, no por ser más inteligente, sino por la constancia y la paciencia”. Para él la clave de la superación es perder. Y eso lo trabaja desde los primeros niveles. “Perder es parte del juego, si ganas siempre es porque están jugando con rivales que saben menos. Así, la derrota se separa de tu propio ego. Aprender a perder está buenísimo para la vida”.