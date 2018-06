“Vaca mala” y polémica: Javier Milei, entre escándalos, se perfila para el “Bailando”

Tras sus confesiones sexuales, el economista maltrató a una periodista en una conferencia que casi termina con piñas

Javier Milei suena fuerte como una de las probables incorporaciones al “Bailando”. El atípico economista todavía no confirmó su presencia en el certamen televisivo, aunque sí manifestó que dependerá de hacer coincidir sus horarios. De todos modos, ya parece estar haciendo campaña porque no para de sumar escándalos.

La última polémica de Milei se dio el martes por la noche, cuando él protagonizaba una conferencia de prensa sobre la actualidad política y económica del país en la Caja de Abogados de Salta. Cuando se habilitó el momento de las preguntas, una periodista salteña preguntó sobre cómo Estados Unidos había podido sobrevivir a la crisis luego de la Gran Depresión, y aventuró que podría haber sido gracias a las políticas keynesianas, algo que enajenó al especialista.

“¿Vos sabés entre qué años fue la Gran Depresión?”, repreguntó irónico Milei, y ante las dudas de la mujer, la corrigió: “Fue entre 1929 y 1933” y continuó: “¿Y sabés en qué año se publicó la mierda (sic) esa de la Teoría General? En 1936”. Entonces, llegó la reflexión, contundente y sin medias tintas: “¿Vos me querés explicar cómo hizo Roosevelt para aplicar las políticas de un libro que todavía no había sido escrito?”.

“Como dijiste una burrada voy a desasnarte”, le gritó Milei, y comenzó a interrogarla sobre economía. Le preguntó qué era el Mercado para ella y ante la respuesta de la periodista, que no lo conformó, volvió a tratarla de burra. “Hasta me parece que tenés problemas graves de comprensión”, le gritó, en otro momento, y empezó a leerle un párrafo de un texto de economía y la mandó a comprar un libro.

“Me parece que la única que tiene dudas en esta sala sos vos”, le dice Milei en otro tramo, y la periodista le reclama por su exagerada reacción. Pero él insiste se defiende: “Yo no soy totalitario, solo digo que sos una burra, y que hablás de cosas que no sabés”.

Cuando la salteña le dijo que respetaba su opinión porque acepta la pluralidad de voces, Milei enloqueció: “¡Pluralidad de voces no es que dos más es dos es 57.825, 2 más 2 es 4. No es una cuestión de apreciación artística: 2 + 2 es 4. Lo que dijiste es una burrada. Hablaste de algo que no sabés. La totalitaria sos vos que te ponés a opinar de cosas que no sabés un carajo. Tu problema es un problema de soberbia. ¡Mirá si se te ocurre hacer un puente con tus ideas, vas a matar a un montón de gente!”, le gritó, desaforado.

Luego otro periodista tomó el micrófono pero, en vez de hacerle una pregunta, “porque se le fueron las ganas”, le pidió al economista que le pidiera disculpas a su colega.

Milei reaccionó mal, otra vez: “Me parece que lo tuyo es un acto de populismo barato, sos un impresentable. Porque la falta de respeto es hablar sin saber”.

En ese momento, otro hombre se levantó y empezó a caminar furioso hacia donde estaba Milei, gritándole “irrespetuoso”, pero lo frenaron. El economista, sin embargo, no amainaba y seguía insistiendo: “hablar sin respeto es hablar sin saber”.

Ayer, la periodista con la que mantuvo el cruce, Teresita Frías, manifestó: “Él es economista pero tiene un perfil de showman, es como un standupero, y me parece que a lo único que vino es a hacer lobby. Yo no lo fui a atacar, solamente le hice una pregunta”.

Después de ver el video de la conferencia, no quedan dudas de la exagerada reacción del hombre que, días atrás, hizo picantes confesiones sexuales, sobre sus experiencias en tríos y sexo tántrico, en lo que dijo ser un experto. “Me dicen vaca mala”, había contado, por su cualidad tántrica: “estuve tres meses sin eyacular”.

Si no está haciendo campaña para el “Bailando”...