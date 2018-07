"Una vez me rompió la cara a trompadas de lo drogado que estaba", dijo una vecina

En el barrio aseguran que el músico protagonizó varios hechos violentos en el lugar

La noticia de que Christian "Pity" Alvarez es buscado por la Policía acusado de asesinar a un vecino, en Villa Lugano, permitió conocer la historia de algunos vecinos del barrio, quienes denunciaron que es habitual que el cantante protagonizara episodios violentos.

En ese sentido, una mujer que dijo vivir al lado del cantante, contó que al momento en que se produjo el hecho "estaba despierta y escuché tres disparos". "Lo conozco porque vivo al lado. Conmigo se peleó porque estaba drogado. Decía que yo no era la vecina, sino alguien que le quería sacar la casa a su vecina. Una vez me rompió la cara a trompadas de lo drogado que estaba y no me conocía", relató la mujer.

Respecto de la víctima, identificada como Christian, "no era ningún transa, venía a ver a la hija, era un muchacho ejemplar".

Consultada sobre qué pudo haber generado la agresión, la vecina comentó que "cuando se queda sin droga le pide a cualquiera. No había ninguna deuda, nada. Se conocían del barrio, pero no eran amigos". Y agregó: "puede estar escondido en su casa, porque se escuchan ruidos".