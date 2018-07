Pagar con débito, una opción que en la Región por ahora es deuda en distintos rubros

En la Cámara de Comercio afirman que desde abril muchos locales han ido incorporando el sistema, pero los usuarios aún se quejan. Otros elevan el monto mínimo para operar

| Publicado en Edición Impresa

Hace tres meses y medio que venció el plazo para que tanto comercios como prestadores de servicios instalaran el posnet que permite a los consumidores finales hacer sus pagos a través de tarjetas de débito. Sin embargo, a raíz de un relevamiento realizado por EL DIA, se comprobó que aún hay negocios de todos los rubros que no cuentan con ese dispositivo, y en otros casos, que se establecen pisos de montos que superan ampliamente los 10 pesos que establece la ley para permitir esa forma de pago.

Como se recordará, a partir del 1° de abril último todos los que trabajan con consumidores finales están obligados a contemplar ese sistema de pago, la obligatoriedad incluye a aquellos que venden productos, presten servicios o realicen locaciones de obras.

Diego Piancazzo, titular de la Cámara de Comercio e Industria de La Plata señaló que si bien hay muchos comercios que aún no cuentan con el sistema de Posnet, desde abril ahora la mayoría fue incorporándolo.

“Por ejemplo los supermercados de origen asiático tardaron mas, pero ahora la mayoría tiene posnet y los comercios que todavía no incorporaron el débito ya lo harán porque los consumidores presionarán en ese sentido”, dijo el dirigente.

Desde la Cámara de Comercio también se contempló que a muchos comerciantes les resulta costoso el 6 por ciento que les cobran las tarjetas en condición de gastos.

“Visa entrega el posnet gratis, pero el costo que cobran las tarjetas todavía es muy alto, pese a que existe un acuerdo para bajarlo de manera gradual, por eso algunos comerciantes establecen piso para los montos de las ventas o cobran un recargo, algo que no se debe, pero se ve”, sostuvo Piancazzo.

Si bien, de acuerdo a la ley, la tarjeta de débito es un medio de pago equivalente al efectivo, por lo tanto no se puede cobrar un monto adicional por su uso, es habitual encontrarse con comerciantes que todavía aplican recargos o directamente apelan al “no cobramos con débito”.

Por caso en un local de diagonal 74 destinado a tratamientos de belleza se informó que cualquiera de los servicios que realizan deben ser abonados al contado porque “no hay débito”.

Lo mismo ocurre en incontables quioscos de la Ciudad y cuando se encuentra alguno que cuenta con posnet rara vez aceptan cobrar sumas que apenas superen los $10, monto desde el cual está contemplada esa forma de pago por la normativa vigente.

En un supermercado de la zona de calle 64, cercano al Parque Saavedra su encargado, de origen asiático, aclara: “aceptamos débito, pero en compras que superen los 200 pesos”.

También están los que hacen la salvedad de que se puede pagar con débito todo menos lo que se compre en las áreas de carnicería y en verdulería, que por lo general son subarrendadas a quienes están al frente de los supermercados.

“Los comercios que pusieron el débito ya lo harán porque los consumidores presionarán en ese sentido”

Diego Piancazzo, Cámara de Comercio e Industria

“Hoy la máquina no anda”, es la excusa que se escucha en un supermercado de 7 entre 33 y 34 y en otro supermercado de la zona de 62 y 26 un empleado aclara que “hace tres meses que estoy esperando el posnet, pero no se entregan”.

Sin embargo EL DIA se contactó con la empresa responsable de la distribución de esos equipos y se aclaró que las entregas a los comercios de La Plata no demoran mas de una semana.

Como el uso del Posnet obedece a una Ley nacional la AFIP es la única dependencia que tiene poder de policía, aunque se informó en esferas oficiales que está en estudio que también se pueda delegar a las provincias la facultad de realizar las inspecciones y sancionar a quien corresponda por no aceptar los pagos con débito.

En otro orden, Arba informó que se hicieron inspecciones en 166 supermercados, de ellos 117 chinos; se labró infracciones al 84 por ciento por no emitir ticket. Eso se realizó en La Plata y zona Metropolitana.

En abril pasado la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME) pidió a la AFIP que contemple la situación de negocios pequeños, micro, barriales, emprendimientos, jóvenes profesionales y todos aquellos segmentos de baja facturación comprendidos en la norma y a los que no se contempla como exceptuados.

Ventajas del pago con débito

En la promoción del uso de la tarjeta de débito para los pagos se indicó que: es más seguro, ya que no se necesita tener dinero en efectivo para realizar pagos; no hay que estar pendiente de contar con el efectivo suficiente para realizar una compra; se lleva el control de los gastos; se accede a promociones bancarias y no se pierde tiempo haciendo filas en los cajeros.

Se sugirió que para denunciar una irregularidad hay que tener en cuenta que cada local comercial tiene la obligación de exhibir el “Formulario 960 – Data fiscal” en un lugar visible. Este formulario contiene un código QR, que es un código de barras que almacena datos codificados, por ejemplo, un enlace a un sitio web. En el caso de los locales comerciales, el código QR contiene la información fiscal de ese comercio.