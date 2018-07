Para la ex del nuevo “Potro” de Barón, “no es un romance, es un rato en la cama nada más”

| Publicado en Edición Impresa

Macarena, la ex pareja de Rodrigo Romero, rompió el silencio. ¿Quién? Romero es el actor que interpreta a “El Potro” en la biopic del cantante cordobés, y en el rodaje conoció a Jimena Barón, que hace de un ex amor del cuartetero, Marixa Balli: pegaron onda y al parecer viajaron a Río aunque, pequeño detalle, Romero llegó a la filmación en pareja con Macarena, madre de dos de sus hijos (Romero es padre además de otra chica).

“Yo vi unas historias (en Instagram) de Jimena con un buzo que le había regalado yo, después vi una foto de Jime en la cama de Rodrigo. Entonces, ahí le pregunté y me fue sincero. No sé cuándo empezó esta relación, lo que vi fue hace dos o tres semanas. Las preguntas se las hice cuando vino él acá. Él me comentó del viaje”, relató Macarena, y contó que se separó porque “soy muy celosa, no me iba a aguantar el tema de las chicas. Hace dos meses que estamos separados”. Justo cuando comenzó la filmación...

Lo curioso es que Macarena, si bien admitió que el inicio de la relación fue “legal”, dejó algunas dudas respecto a la naturaleza de la relación con Barón y de lo permanente de su separación con Romero.

“Esto no lo veo como un romance. Es como que pasan un rato en la cama, nada más”, tiró la joven, para nada mediática aunque evidentemente hábil a la hora de generar títulos.

Y, cuando le preguntaron si, en ese sentido, pensaba que iban a volver con Romero cuando se terminase su momento de fama, respondió: “¿Si nosotros vamos a volver? No sé, nosotros ya tuvimos una separación. Los dos seguimos enamorados. No cortamos la relación, nos distanciamos”. ¡Epa!

El cierre fue tremendo: “A Jimena no la conozco, pero no tengo nada en contra de ella… Pero esto no es un ‘Rodrigo andá, encamate con cualquiera y después volvemos’. Yo le dije a él que Jimena se quedó enamorada de su cama… Él es muy mujeriego”.