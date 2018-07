Nicole pidió cautelar para Cubero y él dice que “quiere joderme”

La rubia, de paseo por Europa, afirma que el futbolista no lo deja charlar con sus hijas, y por eso habló con sus abogados

La pelea entre Poroto Cubero y Nicole Neumann se pone seria: la modelo dice que el jugador no le deja hablar con sus hijas y, sorpresa, pidió una medida cautelar contra el defensor de Vélez.

Todo este nuevo cortocircuito empezó en estos días, cuando Nicole intentó hablar con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

Ella anda de viaje por Europa en compañía de su nueva pareja, el empresario Matías Tasín, e intentó contactar a las chicas, pero no pudo comunicarse: las chicas estaban al cuidado de la madre de Cubero (él jugaba por Copa Argentina) y quizás se quedó sin batería, o quizás no quiso atender a la rubia. Lo cierto es que el error de su ex suegra terminó con una tormenta judicial: la panelista de Cortá por Lozano llamó, entre desesperada y enfurecida, al estudio de sus abogados para pedirles que establezcan una medida cautelar contra su ex marido.

Conocida la noticia, el jugador de Vélez aseguró que Nicole tiene el número de teléfono de la abuela paterna, por lo que puede hablar con ellas cuando quiera.

“No me llegó nada”, dijo “Poroto” sobre la cautelar. “Nicole solo quiere joderme. No puedo estar tranquilo. Mi mamá siempre tuvo el mismo número, ella lo tiene y no se pudo comunicar”.

Por si faltara gente en esta ensalada, la que se sumó es la actual novia de Poroto, Mica Viciconte. Aunque dijo que no está al tanto de la situación, ya tiene una opinión formada: “Una de las nenas tiene un teléfono con el que se puede comunicar con la madre”, lanzó la chica de “Combate”, siempre dispuesta a meterse en un lío.

Poroto podría recibir una carta documento en las próximas horas. ¿Le prohibirá acercarse a sus hijas o tener contacto con ellas? ¿Va a regir lo mismo para Mica?

“Que yo sepa jamás hubo un problema por esto. Tal vez no se pudo comunicar por la señal. Las nenas están ahora con la abuela, contentas”, agregó Mica, siempre tirando para el lado de su pareja futbolista.