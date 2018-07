Demi contra Bruce Willis: “Nuestro matrimonio estuvo muerto todo el tiempo”

| Publicado en Edición Impresa

Los “roast” a las celebridades ya se han convertido en toda una tradición de la señal Comedy Central: se trata de un formato que pone a alguien sobre el estrado y ese alguien es criticado, sin pelos en la lengua y apelando siempre al humor, por colegas, amigos y ex parejas, y luego de que desfilaran por el envío cómico desde Donald Trump a Justin Bieber, fue el turno de Bruce Willis.

Y del otro lado estuvo nada menos que Demi Moore, su mujer durante 13 años, entre 1987 y 2000, años en los cuales dieron a luz a tres criaturas: Rumer (29), Scout (26) y Talulah (24).

Pero a pesar de compartir la paternidad, Demi no tuvo piedad y, a pura ironía, “cocinó” al actor de la saga “Duro de matar”.

“Para aquellos que no me conocen, soy Demi Moore. Estuve casada con Bruce durante las tres primeras películas de ‘Duro de Matar’. Lo que tiene sentido... porque las últimas dos apestaron”, comenzó picante la morocha que luego compartiría vida con Ashton Kutcher, 15 años menor que ella.

Demi siguió: “Veo nuestro matrimonio como ‘El sexto sentido’”, disparó haciendo referencia al clásico de M. Night Shyamalan. “Estuviste muerto todo el tiempo”.

“La gente se pregunta por qué acabó nuestro matrimonio. Creo que es porque algunos celos comenzaron a florecer. Bruce nunca superó el hecho de que yo luciera mejor la calvicie (en referencia a a su look rapado, en 1997, para su personaje teniente O’Neil en Hasta el límite) mejor que él”, tiró la diosa de “Striptease”, mientras Willis no podía contener las carcajadas.

Demi contó además que “Bruce es súper generoso”, pero lo que parecía un halago siguió con una tremenda anécdota: “Cuando nuestra hija Rumer era un bebé y era su turno de cambiarle el pañal durante la noche, él se acercaba y me susurraba ‘te doy 100.000 dólares si le cambiás el pañal’”.

En medio de carcajadas, Demi cerró la anécdota en sorna: “Y Scout me pidió que no dijera nada, pero la semana pasada él le ofreció 100.000 dólares a ella para que le cambiara, a él, su pañal. Hay cosas que no cambian”.

Haciendo hincapié en su vida íntima, Moore aprovechó para lanzar chanzas a algunas elecciones profesionales de su ex: “Después de nuestro divorcio, Bruce dijo que consideraba el final de nuestro matrimonio como su mayor fracaso. Pero que no sea tan duro consigo mismo, ha tenido fracasos mucho más grandes... Me refiero a (el restaurante) Planet Hollywood, (la película) ‘El gran halcón’ (1991), ‘Zona de impacto’ (1993), haber hecho campaña en 1988 por el demócrata Michael Dukakis, o haber rechazado el papel de George Clooney en ‘La gran estafa’ para enfocarse en tocar la armónica”, cerró una Demi muy risueña, y toda una francotiradora en esto de sacar los trapitos al sol...