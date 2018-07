Paluch: “No hay razón para que se me considere un acosador”

| Publicado en Edición Impresa

A ocho meses de haber recibido múltiples denuncias por abusos y acosos sexuales que le costaron su trabajo, Ari Paluch reapareció y dio una entrevista donde se refirió a su situación.

“El otro día escuchaba a Ricardo Darín y dijo algo que es muy cierto: ‘Vos no podés pedir perdón por lo que no hiciste’. Yo no soy un acosador. Lo que sí pude haber sido es un tipo demandante, chinchudo, altivo, descortés. Algunos días sí, algunos días no”, lanzó el conductor radial en diálogo con Georgina Barbarossa en Crónica TV, iniciando una defensa que dejó varias frases polémicas.

Mano a mano con Georgina, Paluch intentó justificar, por ejemplo, su silencio extendido durante todo este tiempo: “Yo creo que hay un momento para cada cosa. Y que llega un momento en que todo lo que diga está de más, como la canción de Fito Páez. Había una necesidad de muchas personas de hablar, no importaba si era cierto o no”, argumentó.

“El caso no fue llevado a la Justicia. ¿Cómo van a llevar algo a la Justicia que no se sostiene?”, lanzó luego, y sostuvo que incluso no pudo hablar con la mujer que lo denunció porque ella no quiso.

“Yo me defendí y fue peor porque duplicaban la burla y la agresividad. Entonces, hay momentos en que te tenés que correr de escena”, lamentó Ari. Y siguió: “Yo, objetivamente, no tengo ninguna razón para que se me considere un acosador. A las mujeres les pido disculpas por lo que hice, no por lo que no hice, y las disculpo por lo que inventaron”.

El conductor cerró insistiendo con que nadie puede comprobar los hechos por los que se lo acusa: “Ari Paluch es el mismo adentro y fuera del aire. No soy distinto… Puedo ser intenso, puedo hacer algún comentario o chiste desubicado, pero todas las acusaciones de acoso son mentiras. Si dijeron que es muy difícil trabajar conmigo, puede ser porque quiero hacer las cosas bien. Pero todo lo demás no lo pueden comprobar y no es cierto. ¿Por qué tantos años después?”.