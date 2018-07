“Tengo que sumar para el equipo, que es lo importante”

El jugador, autor de un golazo, analizó la victoria y el rendimiento de los más jóvenes en Temperley. Además, halagó a Melluso y explicó su rol en el plantel

| Publicado en Edición Impresa

Si existe una voz autorizada en este plantel de Gimnasia para reflexionar sobre los partidos y el día a día en Estancia Chica, ese es Lucas Licht. El lateral, que le dio el triunfo al tripero ingresando desde el banco de relevos, compartió sus sensaciones en el debut oficial de Pedro Troglio en su tercer ciclo en el Lobo.

“Fue un partido duro. Creo que la Copa Argentina viene siendo así y en todos los partidos está pasando lo mismo. Muchos equipos de Primera están quedando afuera”, reconoció Licht. “Hicimos un gran partido más allá de haberlo definido a lo último. Con el penal, si lo hubiésemos convertido, quizás hubiese cambiado el partido antes” sentenció y la vez agregó que fueron “justos merecedores por ir a buscarlo en todo momento ante un Sportivo que esperó y fue de contra”.

UN GOL SUYO PARA EL EQUIPO

Al ex capitán de Gimnasia se le consultó sobre la importancia del gol en un momento que lo encuentra como uno de los relevos. Sin embargo, Licht expresó que la conversión fue más importante para el equipo y para el grupo. “Estábamos en deuda. En la Copa Argentina anterior habíamos quedado afuera muy rápido. Habíamos quedado en deuda con nosotros y con la gente, y sabíamos que hoy era importantísimo quedarnos con el triunfo”, expresó.

Además, el berissense destacó el inicio de un nuevo ciclo con Troglio en el banco. “Empieza un nuevo proyecto con Pedro y uno ya lo conoce, pero para la mayoría es nuevo y sabemos que vamos a ir de a poco. En lo personal estoy contento por darle el triunfo al equipo. Sirve para demostrar que uno todavía está para jugar, así que, en eso, me pone contento”, reconoció Licht.

SU NUEVO ROL EN EL PLANTEL

Al “Bochi” le tocó ceder en la titularidad y dejar de lado la capitanía. Sin embargo, entiende y comparte su nuevo rol dentro de un equipo que necesita de las voces de mando. “En lo personal estoy tranquilo y lo hablé con Pedro. Hay situaciones en las que a uno le toca esperar y aprovechar los momentos. Hoy me tocó entrar 20 minutos y lo aproveché. Por suerte se definió el partido con ese gol. Pero yo estoy tranquilo y haciendo las cosas bien. Cuando me toque estar, creo que tengo que sumar para el equipo, que eso es lo importante”, compartió.

En la jornada de sábado por la tarde, tuvo que desempeñarse como volante, posición en la que demostró sentirse a gusto. “En algunos partidos del torneo pasado he terminado jugando en esa posición. Me siento cómodo y me gusta. Por ahí después del gol tuvimos buena tenencia de pelota con Víctor (Ayala) y Fito (Rinaudo), y creo que el equipo lo estaba necesitando. Con los más chicos uno busca más agresividad, más físico; y por ahí, con el ingreso mío, tuvimos un poco más la pelota ahí en el medio”, reflexionó.

Licht no tomó su gol como un desahogo personal, pero sí reconoció que ayudó a un equipo que le costó ser claro. “Quizás fue un desahogo para el equipo. Lo sufrimos bastante después del penal que erramos ante un equipo que se metió atrás”, comenzó. “Se nos estaba complicando ser claros; sí llegábamos con situaciones de centros, pero no siendo claros. Por eso creo que el desahogo fue del equipo, ya que logramos pasar a la próxima serie y es muy importante”, añadió.

EL APOYO A MÁS CHICOS

“Se habla constantemente con los chicos. Somos un equipo con muchos jóvenes y algunos con experiencia. Hay que darles tranquilidad y que se apoyen en los más grandes. Los grandes somos los que tenemos que asumir la responsabilidad y los más chicos tienen que ir adaptándose a lo que pide Pedro y tratar de aprovechar las situaciones”, afirmó. “Los chicos tienen que aparecer. Somos un equipo corto, con pocos jugadores de experiencia, así que a los chicos les toca hacerse grandes de repente y creo que hoy lo demostraron. Están en nivel para jugar en Primera División”, opinó.

“SIEMPRE DIJE QUE MELLUSO ERA EL FUTURO “3” DE GIMNASIA”

“Vengo hablando con él desde que estaba en Quinta. Siempre dije que era el futuro “3” de Gimnasia y hoy por suerte se ha ganado su lugar”, expresó Licht en referencia a Matías Melluso, quien se quedó con su lugar sobre el lateral izquierdo. “Creo que el torneo pasado ya lo demostró. Obviamente no es lo mismo jugar tres partidos que un torneo entero. Uno lo va a tener que apoyar desde donde le toque estar y los más grandes tenemos que estar para esos momentos. Por ahora son los momentos lindos y hay que estarle encima para que no se relaje, porque si te relajás en el fútbol, se te complican las cosas” concluyó.

UN CERTAMEN TRAICIONERO

La Copa Argentina resulta un torneo ingrato, en el que los equipos más grandes cargan con la obligación de eliminar a los de categorías inferiores. Licht sabe esto y lo reconoce. “Es traicionera y hay que prepararse mucho. No hay que pensar en el campeonato todavía. Lo haremos después de Olimpo, pero hoy pensamos en llegar de la mejor manera posible a la Copa. Se nos complicó, pero se pasó y se dio un paso importante, que es enfrentarlos el fin de semana. Después pensaremos en el campeonato” explicó. “Mostramos que este equipo sigue de pie y sigue dando guerra”. Y Licht también sigue dando guerra...”Obviamente. Uno tiene que estar preparado y sumar siempre para el equipo. Siempre me caractericé por dar pelea. Hoy me toca sumar desde el lado que me toca y sumaré desde ahí sin problemas”, finalizó.