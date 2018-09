Para encontrar a su perra extraviada, ofrece una camioneta de recompensa

Juan Ciarmela, un vecino de Los Hornos, está desesperado por encontrar a “Lola”, su mascota, que desapareció el 16 de agosto pasado. Para recuperarla ofreció una Peugeot 404 modelo 73’ de la que sólo hay tres en la Ciudad

Juan y Lola. La perra apareció hace cinco años cuando el joven todavía no había construido su casa en 185 y 80. La adora y espera encontrarla

El amor por las mascotas parece no tener límites en la Región, donde, de acuerdo a la percepción generalizada, los animales domésticos ocupan un lugar primordial dentro de las familias. A los numerosos ejemplos conocidos (hace muy poco un vecino de Lisandro Olmos empapeló la Ciudad en busca de su perro ofreciendo $15.000 a quien lo encontrara) se le suma ahora una apuesta, incluso, más alta: desde Los Hornos, un joven daría como recompensa una camioneta a cambio de recuperar a su amada Lola.

Juan Ciarmela -38- está desesperado. Tanto que su antigua camioneta (que bien podría ser de colección), una 404 de 1973, se convirtió en el bien de intercambio si alguien encontró a su perra y está dispuesto a devolverla. No es que le sea indiferente el hecho de ofrecer el vehículo a manera de recompensa, “pero más me cuesta desprenderme de Lola”, remarcó con la voz entrecortada.

Hace un mes y medio, más concretamente el 16 de agosto, Lola desapareció. Ciarmela volvió de trabajar ese día a la medianoche y no la encontró en su casa de 185 y 80. Como al igual que todos los perros de esa zona rural, descampada, salpicada por unas pocas viviendas y grandes extensiones de terrenos regados de invernáculos, era habitual que se fuera por unas horas y supiera volver sin perderse. De ahí que al principio el vecino no se preocupó casi. Pero al ver que pasaban los días y la mascota no regresaba le sonó una alarma interna y empezó a buscarla. Sin ningún éxito.

“Regalo camioneta a quien traiga a Lola, extraviada el 16/8 zona 185 y 80 (barrio El Remanso), ciudad de La Plata. Está castrada. Por favor compartir”. A ese recurso de unir la difusión por Facebook con el ofrecimiento de algo por demás tentador apeló ayer Ciarmela, ya sin aguantar la larga ausencia de su perra.

Para quienes puedan aportar datos sobre su paradero, Ciarmela describió así las características de Lola: “es una perrita cruza, con rasgos de labrador, pelaje negro y pelitos blancos en el pecho y la pancita; tiene un colmillo de arriba partido; es muy buena, muy dócil. Y tiene aproximadamente cinco años”.

El “aproximadamente” que señaló el vecino de Los Hornos al mencionar la edad de la mascota responde a que no es una perra de raza que el vecino haya comprado, sino un animal mestizo que el joven adoptó pero no sabe con exactitud cuántos meses tenía cuando lo recogió. La cachorra “se presentó” una tarde en su propiedad de Los Hornos cuando todavía era un lote sin edificar. “Un día se apareció; le di de comer y se fue quedando”, recordó a la vez que destacó: “a mí me gustan mucho los perros y soy muy sentimental con ellos”. A Juan le queda Pisculichi, otra perra, también recogida de la calle, que era muy compañera de Lola.

A Ciarmela le llama mucho la atención la desaparición de su mascota. “Es que es una zona transitada casi solo por quinteros; no pasan muy autos”.

Conmovidos por el gesto

La oferta vía redes sociales la planteó ayer, y a las pocas horas el muro de Facebook se le llenó de mensajes y el Whatsapp del teléfono no paró de sonar. Como el caso fue publicado ayer en eldia.com también este diario recibió llamados de personas que aseguraban haber visto en la zona a una perra con las particularidades de Lola. Pero su dueño aseguró que ninguna de las fotos que recibió era de su mascota.

Muchos de los usuarios de las redes que conocieron la propuesta se mostraron conmovidos ante el gesto del joven de desprenderse de un vehículo para recuperar a la perrita. De esas camionetas marca Peugeot calcula Ciarmela que hay no más de tres en la Región y estima, además, que la suya es la que en mejor estado se encuentra. “Si bien le falta algún repuesto, que estoy esperando conseguir, está muy bien cuidada”, fue su modo de “venderla”, aunque no espera a cambio ni un peso sino la vuelta a casa de Lola.