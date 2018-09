Fisicoculturista apuñaló, molió a golpes y dejó en coma a su novia

| Publicado en Edición Impresa

Resulta inconcebible el grado de violencia con el que un fisicoculturista estadounidense agredió a su novia hasta dejarla en coma, enceguecido por un ataque de celos. En un video de altísimo impacto, no aconsejable para personas impresionables que puede verse en eldia.com, se puede observar en detalle la paliza que Paul Bashi, de 35 años, le propinó a su pareja, tras la cual fue arrestado por las autoridades del condado de Macomb, Michigan.

Durante unos 40 minutos, las imágenes muestran cómo el agresor golpea salvajemente a la joven de 22 años, no sólo con sus manos, aun cuando ella se encuentra inconsciente tendida en el piso de una habitación. También se ve cuando le arroja con furia todo tipo de objetos contundentes y hasta llega a apuñalarla.

Mientras se desarrolla el ataque, no aparecen otras personas dentro de la vivienda que alquilaban en Washington Township.

Cuando la televisión local reveló las estremecedoras imágenes captadas por una cámara, se descubrió que Bashi, previamente, estuvo revisando el celular de su novia Kristina Perry. Allí, encontró algo que lo desencajó y lo montó en un ataque de celos, tras lo cual comenzó con la golpiza.

En total, la joven recibió más de 100 golpes. Fue encontrada en estado grave cerca de la casa por unos vecinos. Pese a su furia y violencia, el agresor no intercambió palabras con la mujer. “Ella estaba tirada en el suelo. No peleó, no se defendió, no se movió”, aseguró Pam Mclean, investigadora del caso.

Perry estuvo varios días en coma internada en un hospital y quedó a un paso de la muerte, según indicaron los médicos que la asistieron. Aún así, cuando se recuperó, ella les pidió a los fiscales que levantaran los cargos contra Bashi, culpándose a sí misma por la agresión. “Ella le dijo al juez que quería al defendido fuera de la cárcel y que lo que pasó fue por su culpa”, contó Eric Smith, uno de los fiscales del caso. Pero de todos modos Bashi fue acusado de intento de asesinato y se encuentra detenido en una cárcel a la espera de la sentencia.