“Me seducía degeneradamente cuando era chica”, dijo Esmeralda

Lo que comenzó como un berrinche en “Involucrados” terminó con la actriz haciendo una grave acusación contra Romano

| Publicado en Edición Impresa

En “Involucrados”, hicieron un programa especial en el que trataron, ayer, lo que dejó el segundo debate presidencial. Al frente de Débora Plager y Pía Shaw, la emisión terminó con dos de los invitados, Esmeralda Mitre, y Gerardo Romano, abandonando el envío, y con la actriz acusando de acoso al actor.

“¿Me van a dejar hablar alguna vez desde que llegué? Si no, me voy, ¿para qué vine sino pude meter bocado? Hablen ustedes, genial”, se quejó, irritada e irritable la ex participante de “Bailando”, generando malestar en el panel.

Pero no sólo en el panel porque, del otro lado, estaba Gerardo Romano, también invitado, quien, sorpresivamente, se paró y se fue, no sin antes asegurar: “Pía, no quiero compartir el programa con una negacionista. Así que si hay un conflicto, me retiro yo”. El polémico actor hacía referencia a los dichos del ex marido de Mitre, Darío Lopérfido, quien había dicho que “en Argentina no hubo 30 mil desaparecidos”.

Las conductoras trataron de explicarle a Romano que el enojo de Mitre no tenía que ver con su presencia, sin embargo, se sacó el micrófono y se fue.

Acto seguido, Esmeralda, desorientada, tiró una fuerte acusación en contra de Romano: “Cuando Gerardo hacía clases de teatro y me hacía ojitos para salir conmigo yo tenía 16 años. Me acuerdo, cuando reemplazaba a Norman Briski. Un beso, Gerardo. Yo de negacionista no tengo nada, mi ex marido fue el que lo dijo, así que sabé dividir. Me paré yo a saludarlo con mucha educación cuando en realidad un hombre debería pararse a saludar a una mujer ”.

Tras varias marchas y contramarchas con las conductoras, y visiblemente molesta por la situación, siguió los pasos de Romano y se fue... ¡ a tuitear!

A los minutos, la actriz se volcó a Twitter a tirar petardos a todo el mundo: denunció haberse sentido maltratada por Romano y por el equipo del programa y pidió, con ironía, sororidad a las Actrices Argentinas. Además volvió a cargar contra Romano (“me seducía degeneradamente cuando era chica”) y dijo que analiza iniciarle acciones legales por considerar que la injurió al decirle “negacionista”.