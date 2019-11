Alberto Fernández y el FMI: "La primera regla de un acuerdo es dejar de pedir dinero"

El presidente electo, Alberto Fernández, advirtió hoy que con el Fondo Monetario Internacional (FMI) va "a firmar un único acuerdo y la primera regla es dejar de pedir dinero". "No voy a firmar acuerdos que no podemos cumplir. Eso ya lo hizo (Mauricio) Macri. Yo voy a firmar uno y lo voy a cumplir. La primera regla para cumplir es decir ‘no me presten más plata y déjenme desarrollarme para poder pagarles’, acotó el futuro jefe de estado en diálogo con radio Con Vos.

Además remarcó que "necesitamos reactivar la economía para poder pagar y resolver el problema de la deuda con sensatez". Y agregó: “No se si va a venir el dinero del acuerdo, un acuerdo que dice que le van a mandar a Argentina alrededor de 57 mil millones de dólares y le han dado hasta acá 45 mil millones, quedan 11 mil millones. ¿Tengo un problemón y voy a pedir 11 mil millones más? Yo quiero dejar de pedir y que me dejen pagar”.

"Intento ser una persona seria, una persona que dice que va a hacer algo y sabés que lo va a cumplir -continuó diciendo Fernández-. Discutamos cuánto tiempo necesito pero no me des más plata. Porque es querer calmar la borrachera tomando más vino. No quiero agrandar el problema, quiero resolverlo, pero con sensatez”.

Por otro lado aseguró que concibe "la política como un fenómeno colectivo" y que se siente "muy bien como engranaje de un fenómeno colectivo". "Nunca me voy a olvidar el día que Néstor (Kirchner) me preguntó si me animaba a ser Jefe de Gabinete. Le respondí: '¿Si me animo? Que vengan de a uno'", cerró Fernández.

Al ser consultado sobre la transición sostuvo que "en el Estado es relativamente poco importante porque todo es público, todos sabemos los números, dónde pesa. Ellos están tratando de aliviar lo que dejan pero ya sé que tengo filtraciones por todos lados, lo tengo claro, pero no me quejo”. En cuanto a la economía dijo que "está hace más de dos años paralizada con caída del consumo. Tenemos que volver a fabricar, dar créditos para que se reactive la producción, darle dinero a los jubilados para que consuman. Tenemos que hacer lo acá se llama peronismo”.