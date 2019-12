Grupo Vocal Tupac: toda una vida bajo el ritmo del folclore

Muchas cosas han pasado desde aquella actuación en el Festival Folclórico de Paso del Salado en Santo Tomé, Santa Fe, en donde el Grupo Vocal Tupac comenzó a escribir su historia hace ya 47 años.

A pesar del paso tiempo, los cambios en su formación y algunos stand by, el conjunto platense local nunca ha perdido el ni su esencia ni su espíritu colectivo y, en este momento, se encuentra en el marco de una importante gira nacional con la que se presentarán mañana en su ciudad natal con un show muy especial.

Porque, dicen sus integrantes, hay mucho que festejar.

Vocal Tupac, que llegó a representar a La Plata en los principales festivales de nuestro país y el exterior, ostenta una respetada trayectoria sobre todo por un logro que, reconocen, aspiran a volver a repetir.

En 1980, el grupo logró consagrarse en el Festival de Cosquín como ganador en la categoría Conjunto Vocal, “un antes y un después”, aseguran ellos sobre la hazaña de la que se cumplirán este verano cuarenta años, una excusa perfecta para volver a subir al escenario coscoíno que tantas satisfacciones les ha dado.

Esa noche no la olvidarán jamás. Recuerdan que llegaron a través de la subsede de Quilmes porque La Plata no tenía. Sabían que era una oportunidad única y no la desaprovecharon. Las crónicas de aquellos días destacaron las voces y arreglos de aquellos jóvenes platenses que salieron a comerse la Plaza Próspero Molina con la zamba “La Nochera” y “El Gato de la calesita”, de Hernán Figueroa Reyes.

Dicen que no se esperaban ese premio, el más importante de su trayectoria, ni mucho menos todo lo que vino después.

Porque después de aquel movilizador verano en Córdoba, siguieron los reconocimientos para el conjunto platense que, entre otras distinciones, ha sido revelación en los festivales Baradero 87, Ayacucho 88 y Diamante 91.

Del conjunto original sólo quedan dos músicos: Héctor Baronio (barítono alto y arreglos) y José Olivera (bajo y percusión). Sin embargo, el Grupo Vocal Tupac siempre se ha caracterizado por la horizontalidad y por mantener su línea estética a pesar de los recambios artísticos. Actualmente el conjunto se completa con Andrés Ferreyra (tenor y acompañamiento) y Gonzalo Espina (segundo tenor y acompañamiento).

VALORES PARA MANTENERSE

El cuarteto reconoce que, en todos estos años, han sobrevivido gracias a valores como la constancia, la perseverancia, la tolerancia y el compañerismo al punto de moverse casi como una familia.

“Como en todo grupo, se debate y se consensúan opiniones diferentes, pero tratamos pese al correr del tiempo y las modificaciones en la formación de mantener siempre ese espíritu de escucharnos, respetarnos, saber cuál es el rol de cada uno y empujar todos con la misma fuerza”, aseguraron los integrantes de Tupac en diálogo con EL DIA.

“Acá somos todos iguales y eso fue comprendido desde el primer día por los miembros fundadores del grupo y por los integrantes que se fueron sumando con el tiempo”, agregaron.

Desde la distancia, miran para atrás y se sienten “privilegiados” de haber recorrido respetados escenarios dentro y fuera del país. Y esa historia pasada fue lo que los llevó en 2016 a volver a abrazarse en un reencuentro que, hoy en día, los tiene girando otra vez por el país.

“El día que dejemos de disfrutar o pasarla bien arriba de un escenario deberá ser el día en que decidamos no cantar más”

Grupo Vocal Tupac

En septiembre pasado, Tupac abrió este periplo en el porteño Teatro Picadilly, un especial show en plena calle Corrientes que compartieron con Diego Gutiérrez, ganador de Talento Argentino 2011 (Telefé). En octubre regresaron a los escenarios en el Teatro Español de Magdalena junto a Jorge Leguizamón y mañana se llevará a cabo el esperado gran retorno a los escenarios locales.

El Teatro Metro, 4 entre 51 y 53, cobijará a los Tupac (desde las 21) en este espectáculo aniversario que tendrá muchas sorpresas.

Junto al conjunto local estarán el ya mencionado Diego Gutiérrez, el grupo La Bohemia, el humorista Alejandro Gardinetti y, entre otros, el Ballet Infantil Los de Fierro.

“Será una noche mágica, especial con parte de nuestra historia, pero también muchas cosas nuevas que nos tienen ansiosos en los preparativos y ensayando al máximo para dar lo mejor”, anticiparon los integrantes del grupo, que compartirán la velada con otros talentos locales como Jimena Carmona, Los Colorados, el Chango Saldías y su grupo Esencia.

“Tendremos también presencia de los bailarines Juan Carlos Luna y Patricia Sarmiento y algo especial con los ex integrantes de Tupac que pueden venir”, aclararon, remarcando en que habrá algunos que “por distancias u otras circunstancias no podrán estar presentes pero estarán siempre en nuestro recuerdo”.

Tras este show en la Ciudad, Vocal Tupac seguirá girando con un propósito. “El objetivo por el que aún se lucha contra viento y marea es repetir la presencia en el escenario mayor de Cosquín 2020”, se sinceraron.

Hace casi medio siglo que el conjunto local eligió el camino de la música y no se arrepienten. “Ha sido nuestra terapia, nuestro cable a tierra, nuestro hobby, nuestro juego más divertido, nuestra mejor forma de disfrutar. En algunas ocasiones nuestro trabajo. Tanto en la época de nuestro inicio como en la actualidad ha sido y es muy difícil vivir de la música… es un trabajo como cualquier otro, pero vivir de este trabajo ha sido la figurita difícil aunque la aspiración de todo músico. El escenario es como nuestro parque de diversiones. El día que dejemos de disfrutar o pasarla bien arriba de un escenario deberá ser el día en que decidamos no cantar más”, cerraron.