Taxistas, entre un pedido de aumento y una polémica por las rebajas del 20%

Como un boxeador que viene recibiendo duros golpes, el sector de los taxis se tambalea en busca de un punto de apoyo que le permita hacer pie para seguir en la pelea. Pero está desorientado y el rumbo a seguir para aguantar la crisis divide aguas.

Algunos plantean que ya es hora de aplicar un aumento en la bajada de bandera y la ficha. Otros apuestan a reactivar la actividad con un descuento del 20 por ciento para aquellos que inicien el viaje a través del sistema de radio llamada, promoción que -con matices- de un tiempo a esta parte vienen aplicando las empresas del sector, no sin generar rechazo por parte de un sector de los choferes, que se sienten perjudicados por la decisión.

Hay un dato que pone en contexto la complicada coyuntura que atraviesan los taxistas: según el último informe de la facultad de Ciencias Económicas, acumulan una caída del 33 por ciento en la cantidad de viajes en lo que va del año. “Hoy un taxista en 12 horas de trabajo hace, en promedio, 15 viajes. Y un chofer, por día, se lleva, promedio $450 a su casa”, aseguran sindicalistas.

Ante ese panorama, y frente a un escenario en el que los costos no paran de aumentar, un sector salió a pedir el incremento de las tarifas. El Sindicato Unión de Conductores de Taxímetros de La Plata, de Juan Carlos Berón, presentó un pedido de actualización tarifaria ante el Concejo Deliberante. Quieren que la bajada, que hoy está a $40, pase a costar $55 (o sea, un incremento del 37 por ciento), y que la ficha, que hoy está a $4 pase a costar $5,50 por cada 120 metros.

Berón argumentó que la ola de aumentos mandó a “los trabajadores choferes de taxis a la indigencia” y “resultado de todo esto una terrible crisis nos atraviesa y pone en jaque el sustento y la comida”.

En el pedido, el dirigente sindical remarcó que “estamos en riesgo porque nos afectan no sólo esta grave situación sino la problemática del transporte ilegal”.

También Gustavo Vitale, presidente de la Unión Propietarios de Taxis -UPAT-, confirmó a EL DIA que hoy presentarán el pedido de aumento en el cuerpo deliberativo local. En este caso, piden que la bajada pase a $50 y la ficha a $5.

DESCUENTOS Y POLÉMICA

De un tiempo a esta parte al menos cuatro de las empresas que operan el servicio de radiotaxi comenzaron a hacer descuentos a los pasajeros que piden los coches de alquiler por teléfono. Desde las empresas se explicó que la decisión se tomó “por la difícil situación económica que atraviesa el país” y explicaron que el costo es absorbido tanto por los propietarios como por los empleados conductores.

Con la medida buscan atraer a los pasajeros en un complejo escenario en el que, remarcan, deben competir con “los remises truchos, que no pagan IVA, seguro, monotributo ni habilitaciones” y en el que el combustible “en un año se fue al doble de precio” (por el GNC). Además, remarcan, “estamos atacando el problema de recorrido ocioso”.

No obstante, como se dijo, no todos están de acuerdo. “Estamos muy descontentos con lo que hacen las radios. Es una práctica desleal. El que se perjudica es el chofer. Y estamos viendo la posibilidad de denunciar esto. Repercute en el bolsillo del chofer, porque tiene que asimilar ese 20 por ciento”, remarcó Berón.

Desde UPAT, en tanto, consideraron que “nosotros siempre tuvimos una postura de que no se haga ese descuento, porque va en contra del taxista, que es el que hace el descuento, no las empresas de radio llamado. Obviamente que se generan viajes, pero eso no incide en que el taxista esté mejor. Somos convencidos de que el descuento no es lo mejor, porque está muy mal la actividad del taxi, es más, este pedido de aumento no alcanza a cubrir los costos”, opinó Vitale.

El dirigente agregó que “el tema del transporte es un debate importante, qué tipo de transporte quiere la Ciudad. Jerarquizarlo y que gane dinero la persona que trabaja, porque hoy, como está la actividad, está al borde del quebranto”.