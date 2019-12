Desde que se hizo pública su posible llegada a Estudiantes, con el operativo seducción iniciado a finales de septiembre, la expectativa fue creciendo paulatinamente dentro de un público Pincha que ya tenía para festejar con el ansiado regreso a UNO.

Sin embargo, la jornada de hoy tendrá su epicentro con la gran presentación oficial de Javier Mascherano en el Jorge Luis Hirschi como nuevo jugador de Estudiantes.

Desde las 18, el flamante refuerzo del León saldrá al verde césped de 1 y 57, donde cerca de 10.000 hinchas albirrojos serán los primeros en verlo con los colores que estará defendiendo en la próxima temporada.

Allí, quien tuvo pasos destacados por River, Barcelona y la Selección Argentina, entre otros, realizará los tradicionales “jueguitos” dentro de una presentación que comenzará a ser moneda corriente en el Pincha de cara al próximo mercado de pases.

Una vez finalizado ese primer encuentro con la gente, el propio mediocampista brindará una conferencia de prensa, cerca de las 18.45, en la que hablará por primera ocasión como nuevo jugador de Estudiantes.

Pese a todo esto, su nueva vida en el club albirrojo comenzará varias horas antes. Y es que Mascherano estará presente en el entrenamiento matutino en el Country, donde se realizará los estudios médicos correspondientes, mientras sus compañeros ultima detalles de cara al cruce del lunes ante Argentinos en La Paternal.

Una vez dejada atrás la rutina burocrática, el volante cambiará el escenario de la práctica Pincha por el de su presentación en UNO. Acompañado por Juan Sebastián Verón y por Gabriel Milito, la delegación recorrerá el camino que une City Bell con el Jorge Luis Hirschi, donde además del mediocampista se espera la presencia de referentes del club, como Mariano Andújar, Gastón Fernández y hasta Alejandro Sabella, con quien compartió Selección entre el 2011 y el 2014.

“Eligió el club indicado“

Si bien aún no se puso a su disposición, Milito conoce bien a Mascherano de sus pasos por Barcelona y por el seleccionado nacional. Y ante esta situación, el DT del Pincha se refirió a lo que puede aportar el volante, aunque no definió en qué lugar del campo lo utilizará.

“No es que en una posición jugó bien y en la otra cumplió...en las dos se mantuvo en un nivel altísimo. Yo lo pienso en ambas...lo que sí estoy seguro, es que eligió el club indicado para volver al fútbol argentino”, indicó.

En la misma sintonía, otro de los que refirió a la vuelta de Javier Mascherano fue Juan Sebastián Verón. Al respecto, el ahora Presidente de Estudiantes expresó: “La readaptación cuesta, no sólo en el fútbol, sino en la vida. Cuando se toma una decisión como esta hay consecuencias, así que veremos... dependerá de él”, explicó el mandamás tras recibir un reconocimiento a nombre del club de parte del Comité Olímpico Argentino por la construcción del nuevo estadio en 1 y 57.

“Yo le conté mi experiencia cuando volví a Argentina. A mí me costó, es algo normal, pero donde te acomodás, difícilmente la puedas pasar mal”, reconoció.

“Mascherano tiene mucho fútbol para dar y no es un nombre más, tanto para sus compañeros como para quienes lo tengan enfrente. Se lo ve bien y eso es un buen paso. Nosotros lo queremos aprovechar no sólo por lo que nos pueda dar como jugador sino también por lo que representa fuera del campo por trayectoria e historia. Está claro que no traemos sólo un jugador de fútbol”, concluyó.

Marcelo Gallardo también tuvo palabras para con el “Jefecito”. El DT de River destacó ayer: “Es buena su vuelta, es interesante. Lo hará en Estudiantes, como fue a China en su momento, son decisiones, le hará muy bien”, expresó. “Hablé con él y sé del progreso que tuvo en todo sentido. Que vuelva a la Argentina es bueno porque va a transmitir toda su experiencia y le va a hacer muy bien no solo a Estudiantes, sino al fútbol argentino”, finalizó.

sigue el canje de entradas

Los socios e hinchas que todavía no tengan un ticket para esta tarde podrán conseguir uno a través de la web o de manera presencial en el estadio.

Los socios podrán asegurarse un lugar a través de la app UNO (disponible para Android e IOS) o desde portalsocios.estudiantesdelaplata.com hasta las 13. Para el canje es necesario tener la cuota de octubre.

Aquellos socios que no estén familiarizados con estas alternativas tecnológicas lo podrán hacer telefónicamente al 425-7025 Interno 225.

Los hinchas que no estén asociados al club también deberán canjear gratuitamente un bono, pero de forma presencial en las boleterías ubicadas en 1 entre 54 y 55, hoy de 9. a 13.

Los accesos serán por la esquina de 1 y 55, ingresando toda la parcialidad por las puertas 8 y 11 para ubicarse en un principio en la platea de calle 115, en caso de completarse la capacidad, ingresarán luego a la tribuna cabecera de 55.

Los asistentes para poder ingresar deberán llevar un juguete el día del evento que será recibido por los integrantes de la Fundación Estudiantes de La Plata y luego será repartido para navidad en lugares más necesitados

