Peatones en riesgo: afirman que cometen tantas infracciones como los automovilistas

No respetar los semáforos, ni la senda peatonal o los cruces en esquinas son conductas habituales, según un estudio reciente. El 14% se distrae mirando el celular y un porcentaje similar cruza la calle sin mirar. La educación vial, clave para revertir la tendencia

3. cruzar hablando por celular conducta repetida pero no por eso menos temeraria. Los smartphones aumentaron el riesgo de los peatones

En 7 y 48, a metros del Banco Nación, una docena de personas avanza en grupo y cruza la calle sin mirar el semáforo sino más bien lo que hace el primero que camina delante. Como ven que hay uno que cruza, los otros lo imitan y, pese a tener el paso prohibido, se mandan y arranca un concierto de bocinazos, insultos y trotes apurados. No tan lejos de ahí, en diagonal 74 y 50, una chica cruza la calle sin mirar si tiene paso y escucha muy concentrada lo que parece un audio de WhatsApp. Enseguida la sigue un chico con auriculares que tiene que apurar el paso para que no se lo lleven por delante. Son peatones. Y cada uno de ellos, sea en una esquina o en la otra, parecen ajenos a las normas de tránsito y a querer convivir con el eterno peligro. Mientras las últimas cifras los ubican entre los principales grupos de riesgo, el avance de los dispositivos tecnológicos y la imprudencia repetida los hace cada vez más vulnerables.

Y no son excepciones sino ejemplos que se repiten día a día y hora tras horas en las calles platenses. No respetar los semáforos ni la senda peatonal o los cruces en esquinas, avanzar de manera distraída en las avenidas o calles y no detenerse en las aceras, son comportamientos habituales pero peligrosos de los peatones en la ciudad, según un estudio de la ONG Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam).

“Un 14 por ciento del total de peatones se distrae mirando el celular y un porcentaje similar cruzan la calle sin mirar, mientras un 18 por ciento no respeta los semáforos y un 9 por ciento no atraviesa por la senda peatonal”, apunta el director de Ovilam, Fabián Pons, en base al informe realizado en 2018 sobre un relevamiento en diez esquinas de la ciudad de Buenos Aires.

“El 14% del total de peatones se distrae mirando el celular o cruza la calle sin mirar”

Claro que el festival de infracciones entre los peatones, como se dijo, no conoce de exclusividad y se repite en miles de esquinas en todo el país. “Las infracciones que detectó el informe de Ovilam son las mismas que observamos acá”, confirma Roberto Di Grazia, secretario de Convivencia y Control Ciudadano de la Comuna local.

Según el funcionario, “la educación vial no sólo corre por parte del conductor sino también de los peatones. Y nosotros notamos que son muchos en La Plata los que no cumplen con las normas básicas. En nuestra ciudad la infracción más frecuente que cometen es cruzar en medio de la calle, pero los inspectores cada vez llaman más la atención a gente que, aunque cruce en una esquina, lo hace hablando por celular, fuera de la senda peatonal o directamente cuando los autos tienen semáforo en verde”.

Lo que dice Di Grazia y las estadísticas oficiales sobre muertos en siniestros viales en Argentina son elocuentes: con 5.611 víctimas mortales en 2017, los peatones ocupan el tercer lugar, con 553 decesos. Encabezan el ranking en el país las personas fallecidas a bordo de vehículos involucrados en siniestro viales, con 2.037 muertos, y le siguen los motociclistas, con 1528 fallecidos, según estadísticas de 2017 del Observatorio Vial Nacional, que depende de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

“Al ser naturalmente más débil que un automovilista, al peatón no se lo suele ver como un infractor”, opina Di Grazia, para quien la única manera de revertir esta tendencia es con educación vial y creando conciencia en la calle.

El propósito de la investigación que realizó Ovilam sobre una muestra de 3506 peatones en diez esquinas de la ciudad de Buenos Aires fue identificar sus comportamientos y actitudes y de qué manera las condiciones del entorno pueden alterarlos.

El estudio analizó parámetros como el uso de la senda peatonal, la forma de cruzar (caminando o corriendo), el respeto al semáforo, si miran al atravesar o lo hacen distraídos (con celular, auriculares o conversando), y se observó el lugar donde el peatón espera para cruzar la avenida: si esquiva las rejas, aguarda sobre la vereda o en la acera.

cruce “especulativo”

“En lugar de mirar el semáforo, cruzan con luz roja y suelen especular si los vehículos detienen su marcha”, detalló el estudio, que arrojó que 18,4 por ciento no respeta el color de las luces para atravesar las avenidas.

Si bien disminuyó la cantidad de personas que cruzan las avenidas distraídas con los teléfonos respecto a 2017, pasando de 18,2 a 14,2 por ciento, los consultados dijeron que “guardan su celular por la inseguridad”. Sin embargo, un 14,3 por ciento de los peatones no mira el tránsito ni los semáforos y “cruzan porque el resto de gente lo hace”. Los que no respetan las sendas peatonales o el cruce en las esquinas (9,2 por ciento), atraviesan “en diagonal o en cualquier lugar de la cuadra”.

El estudio concluyó también que “la mayoría de las esquinas con cruce desplazado tienen mal colocadas sus rejas y a los peatones les falta información sobre su función y beneficios”.