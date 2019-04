Un juez de la Corte Suprema aseguró que Stornelli debe ir a declarar

“En este cargo uno tiene que dar el ejemplo”, aseguró. Stornelli fue declarado en rebeldía por no presentarse ante el juez Ramos Padilla

“Me presento porque es mi obligación. En este cargo uno tiene que dar el ejemplo”, dijo ayer el juez de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, sobre la situación del fiscal Carlos Stornelli, quien fue declarado en rebeldía por no presentarse a declarar, en el marco del caso que estudia la presunta red de espionaje que destapó la detención del falso abogado Marcelo D’Alessio.

“Son las reglas, si uno no respeta las reglas, no puede pedir que el resto las respete. Si no hay ejemplaridad moral es muy difícil generar seguimiento de conductas. Uno acá tiene que dar el ejemplo, en la vida privada, que muchos dirán qué tiene que ver la vida privada y en la vida pública”, expresó el juez Rosatti.

El fiscal Stornelli fue citado tres veces por el juez federal Alejo Ramos Padilla, por presunta participación en hechos de espionaje ilegal. El fiscal faltó las tres veces.

Ayer, Ramos Padilla le pidió al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que le remita información sobre el proceso disciplinario que se lleva adelante sobre la conducta de Stornelli.

En tanto Stornelli pidió refuerzos en su equipó de fiscales para la “inminente” elevación a juicio oral de la causa de los cuadernos de la corrupción.

Stornelli ya prepara el pedido de elevación a juicio, que involucra a Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita integrada por su ministro Julio de Vido y los secretarios y subscretarios de su área que integraban, según la investigación, el mecanismo de recaudación ilegal de fondos.

Por otro lado, Rosatti también fue consultado por su participación como convencional constituyente en la reforma constitucional de 1994. Habló del recorte del mandato presidencial a cuatro años y también de la posibilidad de los que fueron presidentes de volver a presentarse por el mismo cargo.

“Lo de cuatro años y una reelección fue muy bueno”, afirmó. “Pero lo que haría distinto es impedir, como en EEUU, que el Presidente que haya sido electo se presente alguna otra vez en su vida. Como dicen en EEUU: ‘Fue reelecto, ahora va a escribir sus memorias Exige a los partidos políticos figuras de recambio”, señaló Rosatti en obvia referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner.