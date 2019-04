La crisis de Flor Vigna con Nicolás Occhiato: “Hora de soltar”

¿Se terminó el amor? La protagonista de “Una Semana Nada Más” hizo una confesión inesperada en Instagram y el conductor confirmó lo que todos imaginaban. El testimonio de Nicolás Occhiato.

Flor Vigna y Nicolás Occhiato tomaron la decisión de darse un tiempo por la crisis de pareja que están atravesando.

La actriz, protagonista del suceso teatral “Una Semana Nada Más“, realizó una publicación en Instagram que sorprendió a todos y luego su pareja, confirmó lo que todos imaginaban.

“Hora de soltar, y agarrarme muy fuerte de mi misma”, escribió la rubia en su red social.

En sus historias de Instagram, Vigna mostró dos fotos de un impresionante brote que le salió en el rostro, al parecer, por esta situación que la desestabilizó sentimentalmente.

“Eligiríamos no decir algo por un tema de que no estamos seguros de lo que está pasando. Pero sí, estamos en un impasse hace dos semanas. Estamos viendo qué nos pasa. No queremos decir que cortamos porque si decimos que no separamos y la semana que viene volvemos, volvemos. ¿Entienden?”, comenzó diciendo el conductor.

Y agregó: “Nos queremos muchísimo y nos dimos un tiempo para ver realmente qué nos pasa”. Con mucha caballerosidad y sinceridad, Occhiato se hizo cargo de la situación: “Son cosas de pareja, y si tiene que haber un responsable entre los dos por el momento que estamos pasando, soy yo por estar mucho tiempo con el trabajo y quizá descuidar la pareja de mi parte. La realidad es que esto es tan dificil porque nos llevamos muy bien y nos queremos mucho. No hay una pelea de por medio, no sucedió algo