Cristina sorprendió con la candidatura de Alberto Fernández

Cristina Kirchner anunció la candidatura a presidente de su ex jefe de Gabinete en un video donde ella misma se postuló como su vicepresidenta. Amplia repercusión en el ámbito político

| Publicado en Edición Impresa

La senadora Cristina Fernández de Kirchner anunció ayer, sorpresivamente, que será candidata a vicepresidenta en una fórmula que encabezará el dirigente Alberto Fernández, y convocó a los “más amplios sectores” para “no solo ganar la elección” de octubre sino para “gobernar” a partir de diciembre “un país en ruinas”.

“Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos; él, como candidato a presidente, y yo, como candidata a vice, para participar en las próximas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, las famosas PASO”, anunció la ex mandataria ayer a la mañana, en un mensaje grabado que difundió por redes sociales, con su voz en off e imágenes de distintos momentos de su carrera política.

La ex presidenta expresó que la fórmula “es la que mejor expresa lo que en este momento se necesita para convocar a los más amplios sectores sociales y políticos, y económicos también, no solo para ganar la elección sino para gobernar”.

“Se va tratar de tener que gobernar una Argentina otra vez en ruinas, con un pueblo otra vez empobrecido. Está claro que la coalición que gobierne va a tener que ser mucho más amplia que la que gane las elecciones” el 27 de octubre, dijo Cristina.

Tras el anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández - Cristina Fernández de Kirchner los diputados Felipe Solá y Agustín Rossi bajaron sus candidaturas, e hizo dudar a Sergio Massa, mientras que Juan Manuel Urtubey (Alternativa Federal) reafirmó sus intenciones presidenciales.

En tanto, dentro del peronismo cercano al kirchnerismo, el diputado nacional por Unidad Ciudadana Daniel Scioli ratificó su postura de competir en las internas contra la fórmula Fernández-Fernández al reclamar que “se compita en una gran PASO” y destacó: “Siento una responsabilidad y un compromiso con el 49 por ciento que me acompañó” en 2015.

El presidente Mauricio Macri afirmó ayer que “volver al pasado sería autodestruirnos”, al hablar durante un acto en un club porteño, luego de que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció que irá como candidata a vicepresidenta en una fórmula que encabezará el ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Sin embargo el anuncio de Cristina Kirchner mereció el apoyo de varios gobernadores del PJ, del presidente del peronismo de la provincia de Buenos Aires, de Máximo Kirchner y hasta recibió elogios de Sergio Massa.

Incluso el vicepresidente de la Unión Cívica Radical, Federico Storani dijo que “es una jugada audaz y que no se debe subestimar, que tiene inteligencia”. Y agregó: “Si la estrategia única del gobierno era la polarización más aguda y extrema, suprime parcialmente uno de los polos de esa polarización”.

En cambio el presidente del Comité Nacional de la UCR, y actual gobrernador de Mendoza, Alfredo Cornejo “la nueva fórmula presidencial es una nueva trampa de Cristina, no tengo ninguna duda”.