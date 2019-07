Marcelo Moura: “De programas como el de Tinelli salen monstruos que elevamos a artistas”

Uno de los creadores de Virus, cuyo repertorio repasará esta noche junto a Pipo Cipolatti en la Ciudad, el músico critica las políticas culturales y advierte sobre los peligros de “enaltecer situaciones que no tienen ningún criterio”

María Virginia Bruno

vbruno@eldia.com

Marcelo Moura no sabe por qué, quizás, dice, porque “éramos de acá y viste que nadie es profeta en su tierra”, ni siquiera Virus, la banda que cuando nació rompió todos los moldes pero la que, con el tiempo, logró convertirse en una agrupación de culto que aún hoy sigue inspirando a las nuevas generaciones.

“Es muy loco pero siempre La Plata fue el lugar más difícil para Virus”, tira Moura, en la redacción de EL DIA, con un poco de resignación. Y confiesa que esa barrera que su propia ciudad les ha impuesto, en tanto aceptación y convocatoria, se ha traducido a todos los proyectos que fueron llegando después.

Pero eso no hace que el músico, a los sesenta años, siga organizando encuentros platenses. De hecho, esta noche, con un formato más íntimo, de corte electroacústico, un término que no le termina de convencer, “porque yo grabo las baterías, los bajo y todo”, volverá a tocar en La Plata.

A dúo con Ana Naón, quien forma parte de su banda desde hace quince años, repasará en Don Clemente -44 y 151- el cancionero plagado de éxitos que dejó Virus, desde “Imágenes paganas” y “Pronta entrega” hasta “Amor descartable”, “Wadu Wadu” y, entre otras, “Luna de miel”, y con un invitado muy especial: Pipo Cipolatti.

Colegas y compinches, Moura y Cipolatti llevan dos años girando juntos, de la mano de una fórmula explosiva. “Él está pasando un momento genial, está muy bien, muy lúcido. El combo que se está dando es muy bueno porque Virus tiene muchísimos éxitos que toda la gente conoce, y los Twist también. Los dos repertorios van para un lado alegre, festivo. Y lo que se genera, por la amistad que tenemos, es muy divertido, la gente lo percibe”.

Es “incontenible”, admite Moura, que la gente al segundo tema esté saliendo a cantar parada, improvisando pasos, levantando las manos, como en un karaoke. Y eso, precisamente, es lo que buscan lograr.

“En un momento tan sensible, poder ir a un lugar y pasarla bien, está bueno. Por eso en este contexto, por ejemplo, funcionan los stand up y no tanto los dramas. La gente no tiene ganas de ir a ver algo que lo deprima si ya lo deprime la realidad”, reflexiona.

Con cuarenta años de recorridos, no se deja estar. Escribe, hace radio, sigue explorando nuevos terrenos musicales y se anota en cuanto plan lo entusiasme, eso sí, con una condición. “En todo lo que hago, siempre entrego todo. Que lo que salga mal no sea porque no ensayé ni porque no me dediqué, sea porque no tengo talento para superarlo. Pero todo lo que esté al alcance, está agotada esa instancia”.

Un esfuerzo que dice no ver en otros sectores, menos aún, en las políticas -y en los políticos- culturales.

“En líneas generales, en todo el país, la gente que tiene cargos culturales no tiene cultura, vienen de una unidad básica, pasan de una cosa a la otra, y capaz que nunca leyeron un libro ni escucharon una canción”, critica, convencido, que un ministro cultural tiene que ser “un Spinetta”, por ejemplo.

Estos funcionarios, “muchas veces cumplen la función inversa, al cerrar bares porque al tipo le molesta el ruido cuando la solución es poner una pared triple y tratar de que haya música y arte en todos lados. Es como si te operara un ferretero en vez de un médico, obvio que te va a operar mal”, ejemplifica, como para que quede claro.

Y con visión crítica considera que en este país “el artista no es una persona valorada” y opina sobre lo que nos hace celebrar la presencia de personajes como Vicky Xipolitakis, “tomando champagne, adentro de una jaula de dos por dos, en medio de un boliche ante dos mil personas, como si vieran al oso polar en un zoológico”. Eso, asegura, “es culpa de enaltecer situaciones que no tienen ningún criterio”, y carga contra la tele por exaltar este tipo de criaturas: “De programas como el de Tinelli salen monstruos que nosotros elevamos a la categoría de artistas. Es peligroso porque estamos poniendo valores en lugares donde no los hay”.

Ritmos urbanos como la cumbia o el trap pueden no gustarle, admite, “pero no quiere decir que sean malos”. No le gusta juzgar, pero reconoce que pasa.

“Es muy común que los músicos desprecien lo que no les gusta: no se ponen en el lugar en el que uno estuvo alguna vez”. A Virus, de hecho, bien que le pasó. Fueron juzgados con severidad por la crítica. Acusados por sus colegas de ser frívolos y una “banda de putos”. Y eso, al menos a este Moura, le hizo aprender la lección.

“A mí, que a otros les vaya bien, me da felicidad. Si a mí no me gusta algo, no lo escucho y ya está, no tengo por qué matarlo. Sino terminás siendo el mismo castrador o el mismo marginador que fueron con vos”.