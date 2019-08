El inicio del Clausura de la Liga será el domingo

| Publicado en Edición Impresa

Como Gimnasia jugará ante Defensa y Justicia el sábado, en el Bosque, las autoridades de la Liga Amateur Platense decidieron diagramar la primera fecha del Clausura para el domingo a las 15:30.

Por consiguiente, la jornada inaugural contempla el siguiente cuadro de partidos:

Primera A: San Lorenzo de Villa Castells vs. Villa Lenci (6 y 486); Asociación Brandsen vs. Estrella (52 y 161); Las Malvinas vs. CRIBA (528 y 140); Everton vs. ADIP (7 y 629); Curuzú Cuatiá vs. Comunidad Rural (21A y 411); Unidos de Olmos vs. Asociación Nueva Alianza (43 y 184); Porteño vs. CC. Tolosano (Mitre y Alsina) y CRISFA vs. Centro Fomento Ringuelet (14 y 72).

Primera B: Tricolores vs. Peñarol (4 y 94); Alumni vs. Centro Fomento Los Hornos (70 y 148); San Martín (LH) vs. La Plata FC. (58 y 145); For Ever vs. Villa Montoro (2 y 611); Asociación Iris vs. Romerense (143 y 517); Argentino Juvenil vs. Polideportivo Gonnet (18 y 460) e Independiente de Abasto vs. Talleres del Provincial (207 y 515).

ESTRELLA, CAMPEÓN EN RESERVA

Después de varias semanas de postergaciones, ayer, en cancha de Peñarol, se jugó el partido final de desempate de la reserva.

Y en ese sentido, la Cebra se proclamó campeona después de superar por 2-1 a San Lorenzo de Villa Castells, con dos goles de Britos, uno de penal. El descuento del Cuervo llegó a través de Mackanic, también de tiro penal.