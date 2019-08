Mussis: “Estamos en un momento crítico, hay que tener temple y personalidad”

El volante del Lobo analizó el mal momento del equipo, asumió responsabilidades y sostuvo: “Estamos a muerte con la idea del Indio”

Por FERNANDO ALEGRE

falegre@eldia.com

La inesperada derrota frente a Defensa y Justicia en el Bosque caló hondo en todo Gimnasia y en cada uno de sus integrantes. Tras un nuevo “cachetazo” en el inicio de una Superliga que lejos está de lo esperado, el equipo del Indio profundizó su crisis y parece haber tocado fondo en apenas cuatro jornadas.

Sin respuestas desde lo futbolístico y desde lo anímico, el 0-1 del pasado sábado genero muchos rumores que rápidamente fueron desactivados por el propio DT, quien manifestó que no iba a renunciar.

Uno a uno, cada uno de sus jugadores fueron dejando el Juan Carmelo Zerillo sin hacer contacto con la prensa, salvo Franco Mussis. Visiblemente molesto por el presente, y por una nueva chance desperdiciada, el oriundo de Los Hornos no dudó en hacer frente a los micrófonos para dejar en claro su parecer.

“Estamos en un momento crítico y hay que tener temple y personalidad. Acá se ve el carácter y el hambre de cada jugador y de cada miembro del plantel. Tenemos que estar más unidos que nunca”, comenzó diciendo, anticipándose a cualquier pregunta.

Luego explicó: “Creo que ya está, ya tocamos fondo. El arranque no es el esperado, no es para lo que nos preparamos. Hemos hecho una pretemporada muy buena y en el arranque no pudimos conseguir lo que estamos buscando. Es cuestión de trabajo, de compromiso y de mentalidad. Creo que no hay margen de error. Hay que empezar a sumar como sea. Hay que empezar a ganar. Porque el Club se está acomodando y deportivamente nosotros no le podemos dar lo que necesita”, sostuvo.

En su análisis, seguidamente entró el cuerpo técnico, al que el volante le tiene un aprecio especial, por lo que la bronca por el momento se torna superior.

“También por el cuerpo técnico, que se lo merece y es de la casa. Entonces hay que apretar los dientes y ser conscientes de lo que nos estamos jugando. Hay que tener personalidad y hombría. Nos hacemos cargo y responsables de esta situación”, comentó.

Casi como un monólogo, Mussis luego ensayó concepciones para con el hincha, al que se mostró agradecido. “A la gente hay agradecerle por el apoyo de siempre y por estar en todos lados. Estamos en deuda con ellos también. No hay más margen de error”, repitió.

“A partir de mañana pensar en Argentinos Júniors, que no nos sirve otro resultado que no sea ganar”, sostuvo. “No podemos especular más y tenemos que jugar al fútbol. Hay que pedir la pelota en estos momentos. Hay que tener personalidad, carácter, compromiso y dedicación. Esto lo vamos a sacar adelante todos juntos, así que esperemos que empecemos a sumar porque nos los merecemos como grupo. Y no me refiero sólo al plantel, sino a todos: cuerpo técnico, cuerpo médico, utilería, auxiliares y jugadores. Hay que tomar responsabilidad y saber lo que nos estamos jugando”, reflexionó.

Gimnasia dista mucho de aquel equipo que finalizó la pasada Superliga y que mostró su mejor pasar en la Copa Superliga. Al respecto, el volante manifestó: “En el semestre pasado éramos un equipo complicado, y estábamos a muerte con esa idea y nos ha ido bien. Ahora el arranque no es el que esperábamos. No es lo que nosotros queremos. Cada uno, desde su lugar tiene que poner y hacerse responsable. Cada uno, desde su lugar, tiene que mejorar. No tenemos más margen”, insistió una vez más. “Me da mucha bronca, mucha amargura y mucha tristeza tropezar siempre con la misma piedra. No nos pueden hacer más goles de pelota quieta. Esa es la amargura, la tristeza y la bronca que tengo. Tenemos que apretar los dientes y dar lo máximo porque no nos está alcanzando”, sostuvo. “Y hay que hacerse responsable, pedir la pelota y sacrificarse por el compañero. Hay que sudar la camiseta. Basta de especular. Hay que dejar la vida. Esto lo vamos a sacar adelante todos juntos. No tengo dudas de que Gimnasia va a salir adelante porque se lo merece, porque hay un Club más ordenado. Hacía mucho tiempo que no se estaba de la manera en que se está. Nos faltan los logros deportivos y con eso estamos en deuda”, finalizó muy molesto Mussis.